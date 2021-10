Nach insgesamt 26 Penaltys: FCZ scheidet in Yverdon aus

Das unterklassige Yverdon eliminiert im Achtelfinal des Schweizer Cup den FC Zürich 11:10 n.P. Die Entscheidung fällt in einem denkwürdigen Penaltyschiessen mit 26 Elfmetern.

Lausanne überspringt als vorerst einziges Team aus der Super League die Hürde Achtelfinal dank eines 1:0-Siegs in Aarau.

Auch Promotion-League-Klub Biel ist nach einem 1:0 gegen Stade Lausanne-Ouchy noch im Rennen.

Meister Young Boys, Spitzenklub Basel – und neu auch Yverdon Sport. Das sind die 3 Klubs, die den FC Zürich in der aktuellen Saison besiegen konnten. Der Coup des Unterklassigen kam dabei auf besonders dramatische Art und Weise zustande: 26 Elfmeter brauchte es im Penaltyschiessen, bis das Out des FCZ um 23:10 Uhr letztlich feststand.

Nerven wie Drahtseile bewies dabei Marculino Ninte. Der 24-Jährige entschied die Partie mit seinem Schuss, nachdem vor ihm Bledian Krasniqi gescheitert war. Ninte trat dabei eigentlich mit einem ganz miesen Gefühl an, war er doch bereits als 6. Schütze angetreten – und an FCZ-Hüter Zivko Kostadinovic gescheitert.

Zürich muss zweimal reagieren

Glücklich war das Ende in der «Lotterie» Penaltyschiessen. Gestohlen ist der Sieg des Zweitletzten der Challenge League in der laufenden Meisterschaft gegen den 3. der Super League aber ganz und gar nicht. Das Team von Ex-FCZ-Trainer Uli Forte ging durch Steve Beleck zweimal in Führung (43./94.). Der Oberklassige konnte zweimal reagieren.

Zunächst war es der agile Wilfried Gnonto, der den FCZ mit einem Traumtor in die Verlängerung brachte (71.). Dort lieferte der Italiener in der 104. Minute die Vorlage für Verteidiger Marc Hornschuh zum 2:2. Am Ende blieb Gnontos Leistung aber eine Randnotiz. Das Rampenlicht gehört Yverdon.

Lausanne einmal weiter, einmal out

In der Runde der letzten 8 steht so als vorerst einziger Super-Ligist Lausanne-Sport. Die Waadtländer setzten sich in Aarau nach einer mässigen Leistung 1:0 durch. Den goldenen Treffer erzielte Topskorer Mohamed Amdouni nach 56 Minuten. In der Schlussphase vergaben Donat Rrudhani (76.) und Liridon Balaj (84.) im Duell mit dem gut aufgelegten Thomas Castella beste Möglichkeiten zum Ausgleich für das Heimteam.

Mit Stade Lausanne-Ouchy schied hingegen der Lokalrivale aus. Das Team aus der Challenge League musste sich Promotion-League-Vertreter Biel auswärts ebenfalls 0:1 geschlagen geben. Entscheidend waren dabei die Elfmeter:

In der 36. Minute schiesst Lausannes Sofyan Chader den Ball am Tor vorbei.

10 Minuten vor Schluss scheitert Biels Adrian Fleury mit seinem Versuch an Ouchy-Goalie Niklas Steffen.

In der 89. Minute lässt Brian Beyer im Seeland alle Dämme brechen – er trifft im Nachschuss an seinen parierten Elfmeter.

Am Mittwoch stehen 5 weitere Achtelfinals im Schweizer Cup an. Das Duell zwischen Schaffhausen und Luzern gibt es ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei, alle anderen Spiele im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport. Ab 22:25 Uhr können Sie in der Sendung «Schweizer Cup – Goool» die Auslosung der Viertelfinals mitverfolgen.