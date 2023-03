Legende: Wer hat am Ende die Oberhand? Basels Andy Diouf im Zweikampf mit Kastriot Imeri von YB. Keystone/Peter Klaunzer

Am Samstagabend sind im SRF-Studio in Zürich die Halbfinals des Schweizer Cups ausgelost worden. YB dürfte mit breiter Brust in die Top-Affiche gegen Basel gehen: Die Berner gewannen alle 3 bisherigen Cup-Begegnungen, in der Meisterschaft haben sie gar in den letzten 10 Partien gegen den FCB nicht mehr verloren. Basel geniesst als erstgezogenes Team immerhin Heimrecht.

Ein Cup-Novum wird dafür der 2. Halbfinal Servette-Lugano. Auch hier ist die Tendenz in den jüngeren Direktduellen klar: Servette gewann keines der letzten 7 Meisterschaftsspiele gegen die Tessiner. In der Tabelle sind die Genfer dafür mit 4 Punkten Vorsprung auf Cupsieger Lugano erster Verfolger von Leader YB.

Die Spiele finden zwischen 4. und 6. April statt. Der Final ist auf den 4. Juni angesetzt.

Übersicht Cup-Halbfinals Basel – YB Servette – Lugano