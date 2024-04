Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

1968 und 1975: Die beiden bisherigen Cupfinal-Teilnahmen von Winterthur liegen schon lange zurück. Beide Male haben die Eulachstädter den Final knapp mit 1:2 verloren. Daran erinnern kann sich natürlich kein FCW-Akteur. Da ist letzte Halbfinal-Teilnahme noch deutlich präsenter.

Zum Beispiel bei Granit Lekaj, der 2020 auf dem Platz stand, als Basel gleich mit 6:1 gewann und die Winterthurer Final-Hoffnungen so zerstörte. «Die Erinnerungen daran nehme ich am Sonntag lieber nicht mit», erklärte der Innenverteidiger.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Cup-Halbfinal zwischen Winterthur und Servette am Sonntag ab 16:10 Uhr live auf SRF info.

Auch zuvor war Winterthur das Glück in der Runde der letzten 4 nicht hold. 4 Mal insgesamt erreichte der Klub seit dem letzten Finaleinzug den Halbfinal, 4 Mal war dort auch Schluss. Dreimal war Basel zu stark, einmal der FC Sion.

Andere Vorzeichen

Die Situation in diesem Jahr ist jedoch eine andere als noch in der Vergangenheit. Die Winterthurer spielen in der Super League oben mit und kommen mit dem Selbstvertrauen von nur einer Niederlage aus den letzten 13 Partien ins Cup-Duell. Trotzdem stellt Lekaj klar: «Servette ist Favorit.» Allerdings nur, um gleich nachzuschieben: «Aber ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben unsere Fans, unsere ganze Stadt im Hintergrund.»

Einer, der weiss, wie man den Cup gewinnt, ist Goalie Marvin Keller. Der junge Aargauer wurde in der letzten Saison bei YB ins kalte Wasser geworfen und bestritt direkt den Final. Mit einem 3:2 gegen Lugano triumphierte YB – und Keller wurde damit zum Cupsieger.

Finalerfahren, Halbfinalunerfahren

Nach dem Saisonstart bei den Bernern wurde der junge Keeper zu Winterthur ausgeliehen. Und ist im Cup weitergekommen als die ehemaligen Teamkollegen. Damit ist er auch der letzte verbliebene «Titelverteidiger» im Bewerb. «Natürlich bin ich speziell heiss. Denn ich weiss, wie es ist, den Cup zu gewinnen», sagt der 21-Jährige.

03:40 Video Keller: «Wir sind als Mannschaft total bereit» Aus Sport-Clip vom 28.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 40 Sekunden.

Etwas, was Keller noch nicht weiss: Wie es ist, in einem Halbfinal zu spielen. Das hat er in seiner jungen Karriere noch nicht erlebt. Überhaupt hat er erst 6 Cup-Partien auf dem Buckel. Trotzdem weiss er, ganz getreu der vielzitierten Fussballer-Floskel: «Der Cup schreibt seine eigenen Gesetze.»

Schafft Winterthur den Sieg über Servette, wäre es der nächste Schritt in einer sonst schon sehr starken Saison. Und im Vergleich mit dem Vorjahr meint Keller: «Wenn wir mit Winterthur einen Cupsieg holen, wäre es wohl fast noch schöner.»

03:24 Video Dario Zuffi: «Der Cupfinal ist in der Schweiz etwas vom grössten» Aus Sport-Clip vom 28.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 24 Sekunden.