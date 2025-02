Lausanne entscheidet den Cup-Viertelfinal gegen Bellinzona auswärts im Comunale im Penaltyschiessen mit 4:3 für sich. Nach 90 und 120 Minuten steht es 1:1.

Für die Waadtländer ist es der erste Halbfinal-Einzug im Cup seit der Saison 2009/10.

Die übrigen Viertelfinals finden am Mittwoch und am Donnerstag statt.

In der Challenge League hat Bellinzona in den letzten vier Spielen lediglich einen Punkt geholt und belegt in der Tabelle auch wegen eines Punktabzuges nur den 8. Platz. Dessen ungeachtet schnupperten die Tessiner nach dem 1:0 im Achtelfinal gegen St. Gallen im heimischen Comunale an der nächsten Überraschung gegen einen Super-League-Klub.

Die Hoffnungen zerschlugen sich erst im Penaltyschiessen. Während Lausannes Goalie Thomas Castella die Versuche von Nassim L'Ghoul und Jonathan Sabbatini parierte, verschoss in den Reihen der Gäste nur Noë Dussenne. Marvin Senaya machte mit dem zehnten Penalty alles klar und bescherte Lausanne die erste Halbfinal-Qualifikation im Cup seit der Saison 2009/10. Damals unterlag man erst im Final.

Dussenne gleicht per Kopf aus

Rilind Nivokazi hatte Bellinzona mit seinem Tor zum 1:0 in der 67. Minute träumen lassen. Der Stürmer reüssierte nach einem von der Lausanner Hintermannschaft nur ungenügend geklärten Eckball. Die Führung hatte allerdings nur eine Viertelstunde Bestand. Ein Standard brachte den Ausgleich für die Gäste: Nach Fousseni Diabatés Freistossflanke brachte Lausanne-Captain Dussenne in der 82. Minute seinen Flugkopfball im Tor unter. Davor hatten sich die Waadtländer in der Vorwärtsbewegung äusserst schwer getan.

Bellinzona spielt gefällig

Schon in der ersten Halbzeit hatte Bellinzona den Ton gesetzt. Einerseits mit zum Teil überhartem Körpereinsatz – bereits nach einer Viertelstunde hatten drei Spieler die gelbe Karte gesehen – andererseits aber durchaus auch mit gefälligem Offensivspiel.

Während Lausanne gar nie gefährlich vor Bellinzona-Hüter Simon Enzler auftauchte, musste Castella doch einiges an Arbeit verrichten. Der Lausanner Schlussmann, der erneut für den in Ungnade gefallenen Karlo Letica spielte, parierte gegen Chinwendu Nkama (13.) und L’Ghoul (37.) aber zweimal stark.

Am Mittwoch bestreiten Basel (ab 19:30 Uhr bei Challenge-Ligist Etoile Carouge) und Lugano (ab 20:30 Uhr bei Promotion-League-Vertreter Biel) ihre Viertelfinals. Am Donnerstag (ab 20:30 Uhr) steigt dann das Duell Zürich – YB. Alle Partien sehen Sie live bei SRF.

Schweizer Cup