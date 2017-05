Der Cupfinal live in 360°

Heute, 13:39 Uhr

Verfolgen Sie am Donnerstag den Schweizer Fussball-Cupfinal am in 360° als wären Sie live auf den besten Plätzen im Stadion.

Der Cupfinal in 360 Grad 0:22 min, vom 25.5.2017 Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Cupfinal Wir zeigen den Schweizer Cupfinal auch am TV. Die Übertragung aus Genf beginnt am Donnerstag, 25. Mai 2017 um 15:30 Uhr auf SRF zwei. SRF bietet Fussbalfans in einem Beta-Test die Möglichkeit, den Schweizer Fussball-Cupfinal am 25. Mai 2017 in 360° zu verfolgen. Um das kostenlose Angebot zu nutzen, müssen Sie die App SRF Live 360° auf Ihrem iPhone oder Ihrem Android-Smartphone installieren. Link zum Appstore von Apple

Link zum Playstore von Google Sie können Sie die App wahlweise mit oder ohne Cardboard-Brille verwenden. Ihnen stehen drei verschiedene Kameraperspektiven mit Rundumsicht zur Verfügung: Ob aus der virtuellen VIP-Lounge oder direkt hinter den beiden Toren – Sie entscheiden, aus welcher Perspektive Sie das Spiel verfolgen möchten. Zusätzliche Informationen wie Mannschaftsaufstellung und Statistiken ergänzen das Angebot. Für ein reibungsloses 360°-Streaming wird eine stabile und schnelle Netzverbindung vorausgesetzt. Das mobile Netz ist dafür unter Umständen zu wenig performant. > Bitte teilen Sie uns hier Ihr Feedback zur 360°-App mit! <

mum