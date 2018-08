Legende:

Xavier Hochstrasser (Gland)

Er nahm an Olympia teil, bestritt fast 200 Super-League-Spiele, traf in der CL-Quali gegen Tottenham. Heute spielt der 30-Jährige beim FC Gland in der 2. Liga. Hochstrasser leidet seit Jahren an muskulären Problemen, die mit einer erblich bedingten Arthrose zusammenhängen, wie er «24 heures» erzählte. Am Sonntag trifft er auf seinen Ex-Klub Luzern.

Freshfocus