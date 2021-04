St. Gallen schlägt YB zuhause im Achtelfinal des Schweizer Cups überraschend mit 4:1.

Der Offensiv-Dreizack Adamu-Duah-Ruiz sorgt für die ersten 3 FCSG-Tore.

Im Viertelfinal treffen die Ostschweizer auf Challenge-League-Leader GC.

Da bringen auch 22 Punkte Vorsprung in der Super League nichts: YB wird den Schweizer-Cup-Titel nicht verteidigen können. St. Gallen schlägt die Berner zuhause überraschend, aber verdient mit 4:1. Zu keinem Zeitpunkt der Partie konnten die Young Boys die Oberhand gewinnen.

Die Tore 1 und 2 der Gastgeber waren dabei besonders sehenswert:

33. Minute: St. Gallens Miro Muheim überläuft Ex-FCSG-Captain und YB-Verteidiger Silvan Hefti und behält das Auge für Chukwubuike Adamu. Der trifft den Ball zwar nicht richtig, zum Torerfolg reicht es trotzdem.

Nach Lukas Görtlers Balleroberung geht es nur 8 Sekunden bis zum Tor. Die flache Hereingabe legt Adamu mit der Hacke zu FCSG-Topskorer Kwadwo Duah, der das 2:0 erzielt.

St. Gallen dank aufsässigem Spiel

Bereits in den Startminuten hatte St. Gallen gezeigt, wo es in diesem Cup-Achtelfinal langgehen soll. Nach nicht einmal 2 Minuten verzeichnete «Grün-Weiss» schon 2 Torchancen. Die Ostschweizer betrieben viel Aufwand und störten früh. Weil das kräftezehrend ist, fragte man sich als Zuschauer, wann den St. Gallern die Puste ausgehen würde.

Die Antwort: Nicht in diesem Spiel. Nach einer kurzen Konzentrationsschwäche in der 53. Minute beim 1:2 (Christian Fassnacht traf per Kopf nach einer Ecke) ging es für St. Gallen weiter mit dem Toreschiessen. Victor Ruiz verwandelte einen Elfmeter, nachdem Mohamed Aly Camara den Ball mit der Hand gespielt hatte (84.). Jérémy Guillemenot war für den Endstand besorgt (90.+3). Wie beim 2:0 glänzte Görtler mit feiner Vor-Vorlage.

Revanche in 3 Tagen möglich

YB kann bereits am Sonntag zuhause zeigen, dass die Niederlage nur ein Ausrutscher war. Dann nämlich stehen sich die beiden Teams in der Super League erneut gegenüber. Danach geht es für St. Gallen im Cup gegen GC weiter. Am Mittwoch treten die Ostschweizer in Zürich an.