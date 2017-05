Fischer: «Zum Glück haben wir ihn noch fit gespritzt!»

Der scheidende FCB-Coach Urs Fischer erklärt nach dem Cupsieg, was Präsident Bernhard Heusler zum Sieg beigetragen hat und wieso das Double eigentlich ungelegen kommt.

Fischer: «Wenn man gewinnt, ist der Plan halt aufgegangen» 2:16 min, vom 26.5.2017

Die entscheidenden Tore schoss der FC Basel beim 3:0-Finalsieg gegen Sion erst nach der Pause. Doch den Sieg in die Wege geleitet hatte er schon viel früher. Nämlich in der Kabine vor dem Spiel.

«Präsident Bernhard Heusler hat eine sehr emotionale Ansprache gehalten», erklärte Basels Trainer Urs Fischer. «Das ging unter die Haut. Er hat die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt gewählt. Danach war ich mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen würden».

« Es ist unverschämt schön. Fast zu kitschig. » Bernhard Heusler



Zuvor hätten Fischer nämlich noch das eine oder andere Fragezeichen beschäftigt: «Davide Calla musste leider Forfait geben. Matias Delgado ist noch fit gespritzt worden – zum Glück! Wir haben gesehen, wie wichtig er für diese Mannschaft ist.»

So feierte der FC Basel am Barfüsserplatz

Tatsächlich hatte der Captain den wegweisenden ersten Treffer erzielt – und wurde bei den Festivitäten am Barfüsserplatz entsprechend gefeiert.

Für Heusler «unverschämt schön», für Fischer «noch schwerer»

Der scheidende Präsident Heusler lobte seinen FCB in den Himmel. «Was der FC Basel in den letzten Wochen auf und neben dem Platz geleistet hat, ist so grossartig, dass es einfach nur ein Privileg ist, für diesen Klub zu arbeiten», so Heusler.

«Dass nun die Mannschaft und der Trainer mir diesen Abgang mit dem Double ermöglicht haben, ist fast unverschämt schön. Das ist fast zu kitschig», meinte Heusler, der zum Saisonende und nach acht Meistertiteln und drei Cupsiegen vom Amt zurücktritt.

Auch für Fischer war es der letzte Auftritt als Basel-Coach – für ihn kommt das Double so gesehen aber ungelegen: «Es war schon so schwer, den Entscheid zu akzeptieren. Mit dem Double ist der Abschied noch schwerer geworden.»

