Der FC Concordia Basel hat seit längerem nicht mehr viel zu lachen. 2009 wurde den Baslern aufgrund des untauglichen Rankhofstadions die Lizenz entzogen. Es folgte der Zwangsabstieg in die regionale 2. Liga.

«Congeli» kämpfte sich danach in die 1. Liga hoch, um dann 2016 nach 2 Abstiegen in Folge wieder in der 2. Liga zu spielen. In der letzten Spielzeit verpasste man den Aufstieg aufgrund einer Derby-Niederlage gegen die Old Boys am letzten Spieltag. Trotzdem holte man einen Pokal: Die Basler-Cup-Trophäe konnte Concordia gegen den FC Aesch verteidigen, weshalb man nun im Schweizer Cup antreten darf.

Dort wurde Concordia eine Mannschaft zugelost, die ebenfalls ihren Titel verteidigen möchte: Diejenige des FC Zürich. 2007, zu besseren Zeiten für Concordia Basel also, gab es dieses Duell bereits im Schweizer Cup. Daraus wurde ein wahrer Krimi, welcher ein spätes Tor für den Favoriten und ein dramatisches Penaltyschiessen beinhaltete. Es gibt durchaus Parallelen zum Spiel vor 11 Jahren:

Concordia Basel ist klarer Aussenseiter.

Die Partie wird aus Sicherheitsgründen im St. Jakob-Park ausgetragen.

Der FC Zürich kommt aus einer Saison mit Titelgewinn: Damals war es der Meistertitel, heuer ist es der Cupsieg.

Die Livestream-Partien der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups auf SRF Samstag, 18.08.2018

17:00 Uhr

Veyrier Sports – FC Thun

Livestream auf srf.ch/sport

Samstag, 18.08.2018 18:00 Uhr Concordia Basel – FC Zürich Livestream auf srf.ch/sport Samstag, 18.08.2018 18:15 Uhr FC Montlingen – FC Basel 1893

Livestream auf srf.ch/sport und live auf SRF zwei Samstag, 18.08.2018 19:00 Uhr FC Köniz – FC Sion Livestream auf srf.ch/sport Samstag, 18.08.2018 19:30 Uhr FC Biel-Bienne – BSC Young Boys

Livestream auf srf.ch/sport Sonntag, 19.08.2018 14:00 Uhr SC Buochs – Grasshopper Club

Livestream auf srf.ch/sport Sonntag, 19.08.2018 15:00 Uhr FC Ueberstorf – FC St. Gallen 1879

Livestream auf srf.ch/sport Sonntag, 19.08.2018 15:00 Uhr FC Gland – FC Luzern Livestream auf srf.ch/sport Sonntag, 19.08.2018 16:00 Uhr Yverdon-Sport – Neuchâtel Xamax

Livestream auf srf.ch/sport

Der grosse Unterschied liegt in der Klassierung der Basler. Während sie 2007 in der 2. höchsten Liga spielten, kämpfen sie nun 4 Ligen tiefer um den Aufstieg. Zwar behielten damals die Zürcher das bessere Ende für sich, sollte die Partie jedoch ähnlich verlaufen wie damals, dürfte man am Rheinknie bestimmt zufrieden sein.

