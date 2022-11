Schliessen 04:02 Video Zusammenfassung Lausanne-Sport – YB Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 2 Sekunden. 03:28 Video Zusammenfassung Lugano – Winterthur Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 28 Sekunden.

Mit einem 5:1-Sieg bei Lausanne-Sport sichern sich die Berner das Ticket für den Cup-Viertelfinal.

Auch Titelverteidiger Lugano steht unter den letzten acht Klubs. Mattia Bottani beschert den Tessinern das Weiterkommen im Achtelfinal über Liga-Konkurrent Winterthur.

Nur mit Mühe für die nächste Runde qualifizieren sich hingegen Sion (in Wil) und Servette (in Wohlen).

Weniger zittern als Servette und Sion mussten die Berner Young Boys bei ihrem Gastspiel am Genfersee. Bei ChL-Klub Lausanne-Sport stellten die Hauptstädter die Weichen mit einem Doppelschlag bereits früh auf Sieg: Donat Rrudhani und Levin Blum brachten die Gäste zwischen der 4. und 11. Minute mit 2:0 in Front. Nachdem sich die Waadtländer vom Schock erholt hatten, brach deren stärkste Phase an, die Olivier Custodio mit dem Anschlusstreffer krönte.

Es blieb das einzige Tor der Lausanner – YB hingegen bezwang Raphael Spiegel noch drei weitere Male. Auch WM-Fahrer Christian Fassnacht (68.) reihte sich unter die Torschützen. Bei seinem vorentscheidenden Treffer zum 3:1 hängte der Makel an, dass nicht klar ersichtlich war, ob der Ball beim Freistoss, der zum Tor führte, tatsächlich geruht hatte.

Lugano gewinnt Super-League-Duell

Ansehnlichen Fussball bekamen die Fans im Cornaredo nicht zu sehen, es war eine zähe Angelegenheit zwischen den beiden Super-League-Vertretern Lugano und Winterthur. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware, doch der Aufsteiger verkaufte seine Haut gegen den Titelverteidiger lange teuer.

Am Ende sorgte Mattia Bottani für den Unterschied, er traf in der 67. Minute zum 1:0 für die Tessiner. Dem Treffer haftete aber der Makel an, dass Passgeber Allan Arigoni seinen Gegenspieler Granit Lekaj mit einem Check aus dem Weg geräumt hatte. Die Zürcher konnten auf diesen Rückstand nicht mehr reagieren und müssen sich im Achtelfinal aus dem Cup verabschieden.

