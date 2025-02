Etoile Carouge brachte Basel 2021/2022 im Cup-Achtelfinal zu Fall, nun will das Team dem Favoriten im Viertelfinal ein Bein stellen.

Gute Erinnerungen an Basel

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Jubelt Etoile Carouge erneut gegen den FCB? Die Carouge-Spieler feiern das Siegtor im Cup-Achtelfinal gegen Basel im Jahr 2021. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Im Cup-Viertelfinal empfängt Etoile Carouge den FC Basel. Der Genfer Vorortklub hat gute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit den «Bebbi». In der Saison 2021/2022 besiegte der damalige Promotion-League-Verein die Basler im Achtelfinal überraschend mit 1:0. Nach diesem unverhofften Sieg war jedoch im Viertelfinal gegen den FC St. Gallen Endstation.

In dieser Spielzeit läuft es den Westschweizern aber nicht nur im Cup nach Wunsch. Nach einer starken Kampagne folgte nach der vergangenen Spielzeit der Aufstieg in die Challenge League. In der zweithöchsten Liga hat sich Carouge auf Anhieb etabliert und steht aktuell auf dem dritten Platz.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Viertelfinal-Duell im Schweizer Cup zwischen Bellinzona und Lausanne am Mittwochabend ab 19:25 Uhr im Livestream in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport.

37-jähriges Warten beenden

Nun bietet sich den Genfern nach drei Jahren erneut die Chance, in den Cup-Halbfinal einzuziehen. Es wäre jedoch nicht das erste Mal. 1988 war man zuletzt unter den besten Vier im Schweizer Cup vertreten. Damals blieb Carouge erst in der Verlängerung am späteren Cupsieger GC hängen. Der Weg in den Halbfinal führt nun über die Basler. Die Erinnerungen dürften den Klub aus der Challenge League positiv stimmen.

Für den FC Basel war der Cup-Wettbewerb in den vergangenen Jahren mässig erfolgreich. Zwar stand man vor zwei Jahren zuletzt im Halbfinal, scheiterte dort aber an den Young Boys. Die beiden Jahre zuvor war bereits im Achtelfinal Schluss. Der letzte Titelgewinn gelang in der Saison 2018/2019, als der FC Thun im Final mit 2:1 besiegt wurde.

In dieser Saison scheint das Team von Trainer Fabio Celestini wieder zu alter Stärke zurückzufinden. In der Liga führt es die Tabelle vor den punktgleichen Lugano, Luzern und Servette dank des besten Torverhältnisses an. Seit drei Spielen warten die Basler aber auf einen Vollerfolg.

Die Achtelfinals der beiden Teams

Übersicht