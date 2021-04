Im Anschluss an die letzten Viertelfinals wurden die Halbfinal-Duelle vom 4. und 5. Mai ausgelost.

Legende: Kämpfen um das Final-Ticket St. Gallen und Servette. Keystone

Servette und St. Gallen standen sich im Cup letztmals in der Saison 2009/10 gegenüber. Damals setzten sich die Ostschweizer mit 2:1 nach Verlängerung durch. Im diesjährigen Halbfinal dürfte es ein hart umkämpftes Duell geben. In den 3 Begegnungen in der Super League gab es je einen Sieg und ein Unentschieden.

Als letztes unterklassiges Team fordert der FC Aarau den FC Luzern. Die Mannschaften lieferten sich in den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 jeweils im Cup-Viertelfinal packende Duelle. Die Innerschweizer behielten in beiden Fällen das bessere Ende für sich und siegten 4:3 und 5:3.

Die Cup-Halbfinals finden am 4. und 5. Mai statt.