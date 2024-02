Legende: Ein enges Duell wird erwartet Zwischen Winterthur und Servette. freshfocus/Marc Schumacher

Die Paarungen in den Halbfinals des Schweizer Cups lauten Winterthur gegen Servette und Sion gegen Lugano. Die Tessiner streben beim Leader der Challenge League den dritten Finaleinzug in Serie an, sind aber gewarnt, nachdem die Walliser mit GC und YB bereits zwei Super-Ligisten eliminiert haben.

Winterthur stand letztmals 1975 im Endspiel, Servette 2001. In der Super League endeten in dieser Saison bisher beide Partien Remis. Im September gab es ein 2:2, im Januar ein 3:3. Nach der Auslosung ist auch klar, dass weiterhin ein rein welscher Final möglich ist.

Final im Juni

Die Halbfinals werden am 27./28. April ausgetragen, der Final findet am 2. Juni in Bern statt. Der Cupsieger hat die Möglichkeit, sollte er dies nicht über die Liga schaffen, sich für die Europa League zu qualifizieren.