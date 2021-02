Challenge-League-Leader GC setzt sich im Cup-Achtelfinal zuhause mit 2:0 gegen Lausanne durch.

Léo Bonatini und Cristian Ponde treffen für die Zürcher.

Die Grasshoppers sind damit bereits der 3. Challenge-League-Klub im Viertelfinal.

Die Grasshoppers dürfen weiter vom 20. Triumph im Schweizer Cup träumen. Die Zürcher verdienten sich den 2:0-Heimsieg im Achtelfinal gegen Lausanne mit einer Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit. Dafür belohnte sich der Leader der Challenge League ein erstes Mal in der 68. Minute. Nach einem Freistoss war Léo Bonatini zur Stelle und traf zur Führung.

Für die Entscheidung war schliesslich Cristian Ponde besorgt. Nach einem Freistoss berührte Lausannes Gabriel Bares den Ball mit der Hand. Der GC-Stürmer übernahm die Verantwortung und verwertete den Penalty sicher zum 2:0. Die Waadtländer waren in der Schlussphase zu keiner Reaktion mehr fähig.

Lausanne vergibt Chancen vor der Pause

Die Gäste hatten es vor der Pause verpasst, die Partie in andere Bahnen zu lenken. Lausanne war in der 1. Halbzeit die bessere Mannschaft, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Die besten Möglichkeiten zur Führung vergaben Trazié Thomas Zai in der 39. Minute sowie Bares und Toichi Suzuki in der 41. Minute.

Nach 3 gespielten Achtelfinals stehen mit GC, Aarau und Winterthur nur Klubs aus der Challenge League in der nächsten Runde. Von den übrigen 5 Partien ist einzig das Duell zwischen Chiasso und Luzern für den 10. März bereits angesetzt. Bei 4 Achtelfinals fehlen die Spieltermine noch.