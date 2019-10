Im Leben von Elmer spielen neben dem Fussball auch Immobilien eine grosse Rolle. Bei einem Unternehmen in Oerlikon baut er sich seit zweieinhalb Jahren ein zweites Standbein auf. Das ist nicht immer einfach. «Mein Leben ist derzeit: Arbeiten, Fussball spielen, schlafen, arbeiten, Fussball spielen, schlafen», meint Elmer. Einzig den Sonntag habe er für sich. Das zerre natürlich am Körper, so der 31-Jährige: «Die Erholung leidet darunter: Während andere in der Massage sind, arbeite ich. Es ist hart, aber es stimmt im Moment für mich.»