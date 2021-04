Legende: Solche Emotionen gibt es nur im Cup Aaraus Raoul Giger freut sich über seinen Treffer zum 3:2 im Viertelfinal gegen Sion. Keystone

Am Dienstag ermitteln Aarau und Winterthur den 1. Halbfinalisten im Schweizer Cup.

Am Mittwoch und Donnerstag werden die drei noch ausstehenden Achtelfinals gespielt.

Sämtliche Partien werden live bei SRF zu sehen sein.

Zwei Monate später als geplant werden am Mittwoch und Donnerstag die Cup-Achtelfinals abgeschlossen. Auf dem Programm stehen drei Partien. Dabei werden mit Vevey (1. Liga; gegen Servette) und Monthey (2. Liga inter.; gegen Lugano) auch zwei Teams im Einsatz stehen, deren Meisterschaft seit Herbst 2020 pausiert.

Ausnahmegenehmigungen für Monthey und Vevey

Dank einer kantonalen Sondergenehmigung können sich die beiden Amateur-Equipen trotz der geltenden Corona-Regeln auf den Cup-Fight vorbereiten. Der FC Solothurn (1. Liga) hat hingegen auf das Einreichen eines Gesuchs beim Kanton verzichtet und ist mit einer Forfait-Niederlage (gegen Kriens) aus dem Cup ausgeschieden.

Die drei ausstehenden Achtelfinals lauten:

Monthey (2. Liga inter.) - Lugano (Mittwoch, 18:00 Uhr, SRF Sport App)

(Mittwoch, 18:00 Uhr, SRF Sport App) Vevey (1. Liga) - Servette (Mittwoch, 18:00 Uhr, SRF Sport App)

(Mittwoch, 18:00 Uhr, SRF Sport App) St. Gallen - Young Boys (Donnerstag, 18:00 Uhr, SRF zwei)

Die Favoritenrolle in den beiden Duellen vom Mittwoch ist noch klarer verteilt als sonst in solchen Spielen zwischen Amateur- und Profiklubs. Denn während die Super-Ligisten Lugano und Servette voll im Spielrhythmus sind, liegen die letzten Ernstkämpfe von Monthey respektive Vevey beinahe schon ein halbes Jahr zurück. Ein Nachteil, der mit einigen Trainings freilich nicht wettgemacht werden kann.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Neben den drei Cup-Achtelfinals zeigt SRF auch den 1. Viertelfinal zwischen Aarau und Winterthur live. Die Partie gibt es am Dienstag ab 17:50 Uhr in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport im Livestream zu sehen.

Auch im Cup-Fight der beiden Super-Ligisten St. Gallen und YB gibt es einen klaren Favoriten. Die Young Boys sind in den nationalen Wettbewerben seit nunmehr 17 Partien ungeschlagen. Einzig Servette ist es in dieser Saison als Schweizer Klub gelungen, den letztjährigen Double-Gewinner zu bezwingen (am 13. Dezember).

Das lange Warten auf den Halbfinal-Gegner

Noch bevor die letzten Achtelfinals gespielt sind, wird der erste Halbfinalist feststehen. Am Dienstagabend empfängt Sion-Bezwinger Aarau im Duell zweier Teams aus der Challenge League Basel-Bezwinger Winterthur.

Der Sieger von Aarau - Winterthur wird sich an den folgenden beiden Abenden genüsslich anschauen können, welche Teams sich in die Viertelfinals spielen. Und erst eine Woche später sind dann auch die restlichen Halbfinalisten bekannt.