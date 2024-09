Die St. Galler treffen in der 2. Cuprunde auf Lugano. Der Captain ist begeistert, der Trainer zurückhaltend.

In der 2. Runde wartet Lugano

Das Selbstvertrauen ist gross beim Underdog Rapperswil-Jona. Die Saison ist mit 15 Punkten aus 6 Spielen in der Promotion League hervorragend lanciert, die Erinnerungen an den Cup-Exploit von vor einem Jahr sind noch frisch.

«Der Moment, als wir das Tor schiessen und die gesamte Mannschaft samt Staff an die Eckfahne rennt und wir uns zusammen freuen. Das ist mir geblieben», blickt Enes Yesilcayir gerne zurück. Der Captain war auch beim damaligen 1:0 gegen Super-League-Aufsteiger Yverdon in der 2. Cup-Runde bereits Leaderfigur am Zürichsee.

02:43 Video Archiv: Rapperswil-Jona wirft Yverdon aus dem Cup Aus Sport-Clip vom 16.09.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

Croci-Tortis starke Bilanz

1 Jahr später scheint die Aufgabe in derselben Runde ungleich schwerer: Mit Lugano wartet «die beste Cupmannschaft der letzten Jahre», wie es FCRJ-Trainer David Sesa ausdrückt.

Die Tessiner standen in den letzten 3 Finals und haben unter dem aktuellen Trainer Mattia Croci-Torti nur 2 von 18 Partien im Cup verloren. Der Marktwert der Lugano-Truppe ist 20 Mal höher als jener von Rapperswil-Jona.

Schliessen 05:42 Video Sesa: «Lugano legt auch viel Wert auf den Wettbewerb» Aus Sport-Clip vom 13.09.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 42 Sekunden. 02:35 Video Yesilcayir: «Wir sind eine gute Konter-Mannschaft» Aus Sport-Clip vom 13.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

Das schüchtert Yesilcayir nicht im Geringsten ein. «Wir haben einen gewissen Respekt, aber keine Angst vor ihnen.» Der 25-Jährige merkt richtig an: «Der Marktwert entscheidet ja nicht, wer das Spiel gewinnt. Wir wollen auf jeden Fall frech und auch nach vorne spielen.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie der 2. Cuprunde zwischen Rapperswil-Jona und Lugano zeigen wir am Samstag ab 16:50 Uhr im SRF-Livestream in der Sport App. Die Zusammenfassungen aller Cupspiele des Tages sehen Sie am Abend ab 22:05 Uhr in der Highlight-Sendung auf SRF zwei.

Medien machen den (kleinen) Unterschied

Während der Spieler fast schon euphorisiert auftritt, tritt der Trainer etwas auf die Bremse. «Um einen Super-League-Vertreter eliminieren zu können, muss alles perfekt laufen», so Sesa. Für den 36-fachen Nationalspieler ist klar: «Wir treffen auf einen harten Brocken.»

Anders angehen will Sesa die Partie aber nicht. «Für uns ist es ein Spiel wie jedes andere. Vielleicht mit etwas mehr Medienpräsenz ...»