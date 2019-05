Legende: Augen zu und durch Beim Spiel zwischen Thun und Basel geht es nicht nur um den Cupsieg, sondern auch ums internationale Geschäft. Keystone

Die Young Boys stehen als Meister als Teilnehmer der Champions-League-Playoffs fest. Vize-Meister Basel steigt in der 2. Runde der CL-Quali ein. So viel ist jetzt schon klar. Der Kampf um die Plätze in der Europa-League ist derweil immer noch äusserst spannend. Dabei spielt auch der Ausgang des Cupfinals zwischen Thun und Basel eine Rolle:

Die Szenarien

Basel holt den Cupsieg:

Der Tabellen-Dritte erbt von Cupsieger Basel den direkten Startplatz in der Gruppenphase der Europa League.

Die Teams auf den Rängen 4 und 5 bestreiten die Qualifikation für die Europa League. Der Vierte steigt in der 3. Quali-Runde ein, der Fünfte schon in der 2. Runde.

Thun holt den Cupsieg:

Die Thuner sind bei einem Triumph direkt für die EL-Gruppenphase qualifiziert.

Die Teams auf den Rängen 3 und 4 bestreiten die EL-Quali. Der Dritte greift in der 3. Runde, der Vierte in der 2. Runde ein.

Belegt Cupsieger Thun Ende Saison Platz 3 oder 4, rückt die Mannschaft auf Platz 5 in die EL-Quali nach.

Spezialfall Sion und Xamax

Unabhängig vom Ausgang des Cupfinals spielt die Klassierung von Sion und Xamax eine entscheidende Rolle für die Europacup-Plätze. Die Walliser sind nächste Saison für den Europacup gesperrt, ein Rekurs ist noch hängig. Xamax, das keine Lizenz für Uefa-Wettbewerbe beantragt hat, würde freiwillig auf die Teilnahme am internationalen Geschäft verzichten.

Belegen Thun und die Sittener am Saisonende einen Platz in den Top 5 und bleibt die Sperre gegen die Walliser bestehen, würde der Tabellen-Sechste in die EL-Quali nachrücken. Und würde es Xamax in der gleichen Konstellation noch auf den 6. Platz schaffen, «erbt» gar der Siebte einen Quali-Platz.

