Der Cup-Halbfinal zwischen GC und dem FCZ ging 2004 als eines der verrücktesten Spiele in die Geschichte ein. Am Mittwochabend steht er bei SRF zwei im Fokus.

Was sich an jenem Mittwochabend im März 2004 im Zürcher Hardturm abspielte, kann getrost als einer der legendärsten Momente in der Geschichte des Schweizer Cups bezeichnet werden. Oder wie es der ehemalige SRF-Kommentator Bernard Thurnheer einst beschrieb: «Der pure Wahnsinn!»

Sende-Hinweis SRF zwei zeigt den Cup-Halbfinal zwischen GC und dem FCZ von 2004 am Mittwochabend ab 20:10 Uhr in voller Länge.

Im Halbfinal führte der FC Zürich im Stadtderby gegen GC bis zur 83. Minute mit 5:2, ehe sich die Ereignisse überschlugen: 3 Tore innert kürzester Zeit zum Ausgleich, gefolgt von einer Verlängerung, die zwar früh entschieden wurde, wegen eines späteren Schiedsrichter-Fehlentscheids aber noch lange für Diskussionen sorgen sollte.

Legende: Erinnern Sie sich noch an diesen wirbligen Mann aus Uruguay? GC-Stürmer Richard Nuñez im Cup-Halbfinal gegen den FCZ. Keystone

Gygax und Geiger zu Gast bei SRF

Am Mittwochabend steht der denkwürdige Cup-Halbfinal auf SRF zwei im Fokus. Im Studio empfängt Moderatorin Annette Fetscherin zudem den damaligen GC-Trainer Alain Geiger sowie den ehemaligen FCZ-Stürmer Daniel Gygax.