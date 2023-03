Rotkreuz (1. Liga Classic) verliert seinen Cup-Viertelfinal gegen Superligist Servette mit 0:3 und scheidet aus.

Crivelli und Stevanovic bringen den Favoriten schon vor der Pause auf Kurs.

Damit ist das Halbfinalfeld komplett: YB, Lugano, Basel und Servette kommen noch als Cupsieger 2023 in Frage.

Das Cup-Märchen des Zuger Erstligisten Rotkreuz ist im Viertelfinal zu Ende gegangen. In der vom gesperrten Trainer René Erlachner als «Jahrhundertspiel» bezeichneten Partie gegen den siebenfachen Cupsieger aus Genf bezog der Aussenseiter eine 0:3-Niederlage.

Erlachner hatte vor dem Spiel gesagt, dass Servette gegen sein Team in 20 Begegnungen 19 Mal gewinnen würde. Der Cup-Fight vom Donnerstagabend sollte nicht die eine Ausnahme werden. Servette dominierte die Partie auf dem Kunstrasen von der 1. Minute an und hätte durchaus auch höher gewinnen können.

Die Rotkreuzer durften den Platz aber mit erhobenem Haupt verlassen. Die Amateure machten den Genfern das Leben schwer und kamen ihrerseits zu zwei vorzüglichen Chancen: Nahuel Allou (50.) und Genc Krasniqi (65.) verpassten einen Treffer nur knapp.

Stevanovic profitiert von Ngongo-Ausrutscher

Hauptgrund dafür, dass Servette nicht höher gewann, war Rotkreuz-Keeper Joao Ngongo. Der Schweiz-Angolaner zeigte vorab in der 2. Halbzeit einige hervorragende Paraden und brachte die Genfer Offensive zur Verzweiflung.

Ngongo machte damit seinen Fehler wett, der vor der Pause zum 2:0 für die Gäste geführt hatte. In der 40. Minute rutschte der Keeper bei einem Auskick unglücklich weg. Servette, das ohne die Aussenverteidiger Gaël Clichy und Kevin Mbabu angereist war, reagierte blitzschnell und kam durch Miroslav Stevanovic zum Treffer.

Schliessen 00:45 Video Goalie Ngongo rutscht weg – Stevanovic profitiert Aus Sport-Clip vom 02.03.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 00:41 Video Crivelli köpfelt an den Pfosten und verwertet den Nachschuss Aus Sport-Clip vom 02.03.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Das erste Tor der Partie war sechs Minuten vorher gefallen, als Enzo Crivelli den Ball nur noch einzuschieben brauchte, nachdem er zuvor einen Kopfball an den Pfosten gesetzt hatte.

Servettes 4. Duell gegen einen Erstligisten

Für die endgültige Entscheidung war in der 74. Minute Patrick Pflücke besorgt. Der Deutsche stand nach einem Abpraller bei Ngongo goldrichtig.

Schliessen 02:32 Video Rotkreuz-Coach Erlachner: «Alain Geiger hat mir gratuliert» Aus Sport-Clip vom 02.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden. 01:34 Video Emini: «Einen solchen Match spielen zu dürfen, ist genial» Aus Sport-Clip vom 02.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden. 01:44 Video Pflücke: «Sind die Partie seriös angegangen» Aus Sport-Clip vom 02.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

Damit steht Servette erst zum 2. Mal seit dem Cupsieg 2001 wieder im Halbfinal (wie auch im Frühling 2021). Der Weg in die Runde der letzten Vier war für das Team von Alain Geiger aber nicht wirklich ein Mammutprogramm. Nach Stade Nyonnais (1. Liga Promotion), La Chaux-de-Fonds (1. Liga Classic) und Wohlen (1. Liga Classic) spielte man auch in der 4. Partie gegen einen Amateur-Klub.

So geht es weiter

Die Halbfinals werden am Samstag ausgelost. Die Vorschlussrunde ist am 4./5./6. April angesetzt. Der 98. Cupfinal findet dann am Sonntag, 4. Juni, im Wankdorf-Stadion in Bern statt.