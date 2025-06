Legende: Warteten vergeblich auf ihre Lieblinge FCB-Fans auf dem Barfüsserplatz. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Auf dem Basler Barfüsserplatz stieg am Sonntagabend keine Cupfeier. Grund ist die schwere Verletzung eines Basler Fussballfans nach einem Unfall am Berner Bahnhof Wankdorf, wie der Doublesieger auf seiner Internetseite mitteilte. Die Polizei informierte am späteren Abend, dass der Mann von einem einfahrenden Zug erfasst worden sei.

Nach dem 4:1-Sieg in Bern gegen den FC Biel war geplant gewesen, dass sich die Mannschaft nach ihrer Rückkehr am Sonntagabend den Fans am Barfüsserplatz in der Basler Altstadt präsentiert.

Laut Polizei befand sich der Mann auf dem Bahnsteig, als er auf ein Gleis stürzte und dort von einem einfahrenden Zug erfasst wurde. Der Mann sei in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls laufen.

Bahnstrecke vorübergehend unterbrochen

«In solchen Momenten steht die Gesundheit über allem, weshalb sich der Klub dazu entschieden hat, die Feier auf dem Barfi-Balkon abzusagen. Kämpfe, lieber Fan!», erklärte der FCB die Absage.

Die Bahnstrecke zwischen Bern und Olten war wegen des Unfalls am Sonntagabend unterbrochen, wie die SBB mitteilten. Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA, man stehe am Unfallort im Einsatz. Nähere Angaben konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen.