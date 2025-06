Wegen eines Unfalls am Bahnhof Wankdorf hat der FCB die geplante Feier auf dem Barfüsserplatz abgesagt.

Nach Cupsieg in Bern

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Warteten vergeblich auf ihre Lieblinge FCB-Fans auf dem Barfüsserplatz. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Auf dem Basler Barfüsserplatz steigt am Sonntagabend keine Cupfeier. Grund ist ein Unfall eines FCB-Fans am Berner Bahnhof Wankdorf. Dies teilte der Klub auf Instagram mit. Eigentlich wollte sich die Mannschaft nach ihrer Rückkehr aus Bern mit dem Cup-Pokal auf dem Balkon des Papa' Joe's am Barfüsserplatz zeigen. Soweit kam es nicht.

Es sei am Bahnhof Wankdorf zu einem Personen-Unfall gekommen und ein FCB-Fan schwer verletzt worden, teilte der Klub mit. In solchen Momenten stehe die Gesundheit über allem, weshalb sich der FCB entschieden habe, die Feier auf dem Barfüsserplatz abzusagen.

Die Bahnstrecke zwischen Bern und Olten war wegen des Unfalls am Sonntagabend unterbrochen, wie die SBB mitteilten. Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA, man stehe am Unfallort im Einsatz. Nähere Angaben konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen.