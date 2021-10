Trainer David Wagner: «Wir haben eine wahnsinnig schlechte 1. Halbzeit gespielt. Da konnten wir überhaupt nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir hatten technisch sehr viele Schwierigkeiten und waren im Passspiel sehr schlampig. In der 2. Halbzeit haben wir dann reagiert, das war dann in Ordnung. Aber wer eine solche 1. Halbzeit spielt wie wir, der hat es dann auch nicht verdient.

Ich weiss, wozu meine Spieler fähig sind. Aber heute haben wir das gar nicht auf den Platz gebracht. Wir können es besser, das weiss ich, das wissen alle. Das darf uns nicht passieren und dafür wurden wir bitter bestraft. Der Cup war ein grosses Ziel von uns. Deshalb sind wir sehr verärgert und enttäuscht.»