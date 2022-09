Lausanne-Sport gewinnt mit 3:2 nach Verlängerung gegen den FC Zürich und steht damit im Achtelfinal des Schweizer Cups.

Aldin Turkes rettet die Lausanner in der 95. Minute in die Verlängerung und entscheidet die Partie in der 114. Minute mit dem 3:2.

Der FC Basel und Lugano setzen sich in Aarau (3:1 n.V.) und Breitenrain (4:0) durch.

In der 93. Minute gelang Lausanne-Sport der vermeintliche Ausgleich zum 2:2. Doch wegen eines umstrittenen Abseits-Entscheides wurde der Treffer von Gianluca Gaudino wieder aberkannt. Aufatmen beim FC Zürich, Enttäuschung bei Lausanne. Doch die Waadtländer liessen nicht nach und spielten einfach weiter nach vorne. Und tatsächlich: Aldin Turkes köpfelte nur Sekunden nach dem vermeintlichen zum tatsächlichen Ausgleich ein.

00:27 Video 2:2 in der 95. Minute: Lausanne rettet sich in die Verlängerung Aus Sport-Clip vom 18.09.2022. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Und der ehemalige FCZ-Spieler schoss seinen Ex-Klub in der Verlängerung noch weiter ins Elend. Einen Konter in der 114. Minute schloss Turkes souverän vor Brecher zum 3:2 ab. Der 26-Jährige kam in dieser Saison erst in 19 Challenge-League-Minuten zum Einsatz und krönte sich nun zum Cup-Helden.

00:52 Video FCZ gnadenlos ausgekontert: Turkes trifft zum 3:2 Aus Sport-Clip vom 18.09.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Frühe FCZ-Führung

Dabei hatte die Partie für die Zürcher eigentlich optimal begonnen. Bereits nach 8 Minuten gingen die Gäste in Führung, weil Anel Husic eine Hereingabe ins eigene Tor ablenkte. Auf den Ausgleich durch Brighton Labeau (24.) reagierte der Meister zwölf Minuten später mit dem 2:1 durch Antonio Marchesano.

00:29 Video Husic trifft ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 18.09.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

In der Verlängerung konnte der FCZ jedoch nicht mehr reagieren. Nach der gelb-roten Karte gegen Jonathan Okita in der 116. Minute war die Partie definitiv gelaufen. Der Meister scheitert früh im Cup – ausgerechnet gegen das Team von Ex-Coach Ludovic Magnin.

Wie weiter beim FCZ?

Die FCZ-Krise verschärft sich immer weiter: Die Niederlage bei Lausanne war die 6. Pflichtspiel-Pleite für das Team von Franco Foda in Serie. Nun folgt die Länderspiel-Pause, bevor am 1. Oktober das Derby gegen GC ansteht.