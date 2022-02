Yverdon Sport steht im Schweizer Cup als erster Halbfinalist fest.

Die Waadtländer setzen sich im Kantonsderby gegen das oberklassige Lausanne-Sport mit 1:0 durch.

Steve Beleck Abeka sorgt im Stade Municipal vom Penaltypunkt aus für die Entscheidung.

Die weiteren Viertelfinal-Duelle am Mittwoch und Donnerstag zeigt SRF ebenfalls live.

Der Underdog aus der Challenge League zeigte beim Cup-Coup 2 Gesichter: In der 1. Halbzeit offensiv dominant, in der 2. Halbzeit defensiv kompromisslos.

Ab dem Anpfiff powerte Yverdon los. So kam auch der Führungstreffer in der 22. Minute nicht überraschend: Der bullige Stürmer Steve Beleck Abeka verlud Goalie Mory Diaw vom Penaltypunkt aus gekonnt und liess sich für das Tor ausgiebig feiern – inklusive akrobatischem Torjubel. Der Elfmeterpfiff erfolgte, nachdem der wirblige Kono Koné im Strafraum-Eck von Nassim Zoukit gefällt worden war.

00:35 Video Koné wird gefällt, Beleck Abeka verwandelt eiskalt Aus Sport-Clip vom 08.02.2022. abspielen

Lausanne zu spät gefährlich

Unter den Augen der Schweizer Trainergrössen Lucien Favre, Bernard Challandes und Pierluigi Tami im Stade Municipal zeigte Yverdon vor und nach dem Treffer in der 1. Halbzeit eine äusserst überzeugende Leistung. Das Team des zweifachen Cupsieger-Trainers Uli Forte zeigte sich diszipliniert und vor allem auch angriffig.

Lausanne seinerseits war zu (fast) keiner Reaktion fähig. Beim einzigen offensiven Aufreger im 1. Abschnitt nahmen die Gäste aus der Super League viel gegnerische Unterstützung an: Nach einem Querschläger in der Yverdon-Abwehr eroberte Mohamed Amdouni den Ball und spielte im Strafraum quer auf Rodrigo Lopez. Dieser scheiterte aus bester Position am stark spekulierenden Goalie Kevin Martin. Sekunden später verfehlte Jean Frédéric Kouadio das Tor knapp.

In der 2. Halbzeit schickte der neue Lausanne-Trainer Alain Casanova dann eine veränderte Elf auf den Platz – nicht personell, aber mental. Der Favorit fing an zu pressen, phasenweise bekam Yverdon kaum mehr Luft. Der Underdog kämpfte in dieser Phase aber aufopfernd: Mehrmals musste sich bei gefährlichen Abschlüssen ein Yverdon-Verteidiger in die Schussbahn werfen.

Heisse Schlussphase mit doppeltem Tor-Potenzial

In der Schlussphase hätte ein von Beleck Abeka provozierter Abpraller in der Lausanne-Verteidigung beinahe noch zum 2:0 geführt. Auf der Gegenseite parierte Goalie Martin einen Kopfball von Rodrigo Lopez in der Nachspielzeit mirakulös, der Treffer hätte wegen einer Abseitsposition aber sowieso nicht gezählt. So konnte die Forte-Truppe den Mini-Vorsprung über die Zeit retten und damit nach dem FCZ den 2. Super-League-Vertreter aus dem Wettbewerb kippen.

Bei Lausanne will sich derweil der Umschwung unter Casanova noch nicht einstellen. Nach der Derbyniederlage gegen Servette vom Sonntag jetzt das Cup-Aus gegen einen Unterklassigen: Wettbewerbsübergreifend stehen die taumelnden Lausanner damit bei 5 Niederlagen in Serie.

Cup-Spiele live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Wir zeigen die weiteren Viertelfinals im Schweizer Cup diese Woche wie folgt live: Mittwoch, 19:50 Uhr: Étoile Carouge – St. Gallen , SRF Sport App

, SRF Sport App Mittwoch, 20:20 Uhr: Biel – Luzern , SRF info (später SRF zwei)

, SRF info (später SRF zwei) Donnerstag, 18:15 Uhr: Thun – Lugano, SRF info