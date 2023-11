Winterthur (6:2 bei den Black Stars) und Lugano (4:0 bei Lausanne-Sport) siegen im Cup-Achtelfinal souverän.

YB muss beim 2:0 gegen Rapperswil-Jona nur kurz zittern.

Servette setzt sich gegen Stade-Lausanne-Ouchy nach Penaltyschiessen durch.

Basel fährt endlich wieder einen Sieg ein, Delémont schafft die Überraschung gegen Luzern.

Lausanne-Sport – Lugano 0:4

Nati-Flügel Renato Steffen zog beim souveränen Lugano-Sieg einen bärenstarken Abend ein. Er war bei 3 von 4 Toren beteiligt. Beim 1:0 spielte er sich mustergültig zusammen mit dem späteren Torschützen Shkelqim Vladi durch die gegnerische Abwehr (22.), nur 10 Minuten später verwandelte er einen Foulpenalty zum 2:0 (32.). In der 2. Halbzeit verwandelte Uran Bislimi einen sehenswerten Aussenristpass Steffens zum 3:0. Für den Endstand sorgte Stjepan Kukuruzovic mit einem Eigentor. Lausanne hatte ab der 5. Minute in Unterzahl spielen müssen: Raoul Giger flog nach einem rüden Einsteigen vom Platz.

00:45 Video Sehenswerte Lugano-Kombination: Vladi trifft zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Rapperswil-Jona (PL) – Young Boys 0:2

Es schien früh zur Formsache zu verkommen: Nach dreieinhalb Minuten lagen die favorisierten Berner bereits in Führung, Jean-Pierre Nsame verwertete eine Hereingabe gekonnt zum 1:0. Doch Rapperswil-Jona steckte nicht auf und konnte den Mini-Rückstand bis zur Pause wahren. Dann drehten die Gastgeber auf dem Grünfeld auf und kamen zu zahlreichen Grosschancen, der Torerfolg blieb aber aus. Auf der anderen Seite zeigte sich das alles andere als überzeugende YB humorlos: Saidy Janko machte die aufkeimenden St. Galler Hoffnungen mit einem satten Schuss zunichte (57.).

Schliessen 04:01 Video Zusammenfassung Rapperswil-Jona – YB Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 1 Sekunde. 00:38 Video YB schwimmt: Djorkaeff und Tia vergeben Grosschancen Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden. 01:30 Video Von Ballmoos: «Wir müssen sicher nochmals über die Bücher gehen» Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 00:53 Video Janko: «Das Ergebnis ist okay, wir wollten aber mehr» Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Black Stars Basel (1. Liga) – Winterthur 2:6

Die Winterthurer fuhren in Basel einen ungefährdeten Sieg ein. Gegen einen zu Beginn unangenehmen Gegner brach Basil Stillhart den Bann und traf zum 1:0 (37.). Sayfallah Ltaief hatte eine Hereingabe clever durchgelassen. Im Verlauf der 2. Halbzeit liessen die Black Stars aus der 1. Liga immer mehr nach. Ab der 55. Minute reihte sich für den Underdog ein Gegentor an das nächste. Nishan Burkart traf dabei doppelt. Immerhin gelangen den Gastgebern durch die Joker Esmir Asani (88.) und Arlind Gashi (91.) noch zwei Ehrentreffer.

Schliessen 04:16 Video Zusammenfassung Black Stars – Winterthur Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 16 Sekunden. 00:42 Video Gashis Ehrentreffer: Mit Aussenrist angenommen und eingenetzt Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Servette – Stade-Lausanne-Ouchy 4:1 n.P.

In einem ausgeglichenen Duell setzten sich die Genfer am Ende im Penaltyschiessen durch – Goalie Jeremy Frick parierte dabei 2 SLO-Versuche. In der regulären Spielzeit hatte Chris Bedia die Gastgeber eine Viertelstunde vor Schluss bereits per Kopf und nach schöner Vorarbeit von Keigo Tsunemoto in Führung gebracht. Nur 11 Minuten später glich Mergim Qarri mit einem satten Distanzschuss wieder aus. Die grösste Chance hatte Servette bereits vor der Pause vergeben: Jérémy Guillemenot scheiterte mit einem schwachen Penalty-Versuch an SLO-Goalie Dany da Silva (40.).