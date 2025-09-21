 Zum Inhalt springen

Round-up Schweizer Cup Lausanne hält sich gegen Concordia trotz Fehlstart schadlos

Die Waadtländer siegen in der 2. Cup-Runde beim Erstligisten souverän mit 4:1.

21.09.2025, 15:59

Concordia Basel (1.) – Lausanne 1:4

In der Liga wartet Lausanne seit dem ersten Spieltag auf einen Vollerfolg, blieb die letzten 3 Spiele sieglos. Im Cup-Sechzehntelfinal gaben sich die Waadtländer bei Erstliga-Klub Concordia Basel keine Blösse. Zwar kündete sich für das Team von Trainer Peter Zeidler erneut Ungemach an, als Marlon Würsten den Aussenseiter nach knapp einer Viertelstunde in Führung brachte. Doch Alban Ajdini und Beyatt Lekoueiry drehten die Partie noch vor der Pause, ehe erneut Ajdini und Thelonius Bair mit 2 Toren binnen 3 Minuten für die Entscheidung sorgten (58./61.).

Resultate

Livestream in der SRF Sport App, 21.09.2025, 13:50 Uhr ; 

