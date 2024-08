Servette lässt beim 7:1 gegen Bernex-Confignon (2. Liga inter) nichts anbrennen und zieht in die 2. Cup-Runde ein.

Lausanne-Sport übersteht beim 7:0 in Champel die Startrunde ebenfalls problemlos.

Lugano wird bei Brühl St. Gallen (Promotion League) zwar früh geschockt, reagiert aber schnell und siegt ebenfalls mit 7:1..

Am Samstag hatten sich sämtliche Super-League-Klubs durchgesetzt, einzig Sion bekundete dabei Mühe.

Signal FC Bernex-Confignon – Servette FC 1:7

Servette hat sich vom Ausscheiden in der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag scheinbar gut erholt. Beim Genfer Kantonsduell in Bernex eröffnete Neuzugang Usman Simbakoli das Skore für den Oberklassigen in der 18. Minute. Bis zur Pause erhöhten die «Grenats» auf 4:0. In der 56. Minute sorgte Mikael Barriviera mit dem 1:5 schliesslich dafür, dass auch die Heimfans einen Ehrentreffer bejubeln konnten. Nach 90 Minuten hiess es letztlich 7:1 für den grossen Favoriten, bei dem Julian von Moos mit 3 Toren als Einziger mehrfach einnetzte.

Champel – Lausanne-Sport 0:7

Auch Lausanne-Sport gastierte in der 1. Cup-Runde in Genf. Beim Quartierverein Champel aus der 2. Liga taten sich die Waadtländer zu Beginn zwar schwer, nach dem 2:0 kurz vor der Pause war der Bann jedoch gebrochen. Nach dem Seitenwechsel liess das Team von Ludovic Magnin die Muskeln spielen und zeigte beim 7:0 den Klassenunterschied deutlich auf. Alvyn Sanches traf dabei als einziger Akteur doppelt.

Brühl St. Gallen – Lugano 1:7

Früh geschockt wurde derweil der einzige Tessiner Super-League-Vertreter Die «Bianconeri» gerieten im Paul-Grüninger-Stadion in St. Gallen schon in der 5. Minute in Rückstand. Mergim Bajrami sorgte beim Promotion-League-Klub für grossen Jubel. Diesen liessen die Tessiner aber schnell wieder verstummen. Kacper Przybylko glich nur 2 Zeigerumdrehungen später wieder aus und sorgte in der 10. Minute vom Punkt bereits für das 2:1. In der Folge kannte das Team von Mattia Croci-Torti keine Probleme mehr und siegte am Schluss – nach einem 3. Treffer von Przybylko – mit 7:1.