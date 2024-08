Der FCZ siegt in der 1. Cup-Runde beim 2:0 bei Zug 94 glanzlos, GC kantert Regensdorf mit 9:0 nieder.

Auch Lausanne-Sport übersteht dank einem 7:0 in Champel die Startrunde problemlos, Servette bezwingt Bernex mit 7:1.

Lugano wird bei Brühl St. Gallen (Promotion League) zwar früh geschockt, reagiert aber schnell und gewinnt ebenfalls mit 7:1.

Am Samstag hatten sich sämtliche Super-League-Klubs durchgesetzt, einzig Sion bekundete dabei Mühe.

Zug 94 – FC Zürich 0:2

Der FCZ tat bekundete in der Zentralschweiz bei Zug 94 aus der 2. Liga interregional mehr Mühe als ihm lieb war. Dies gab auch Trainer Ricardo Moniz zu spüren, indem er Nachwuchstalent Labinot Bajrami in der 79. Minute keine 20 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz nahm. Dessen Vater zeigte sich gar nicht zufrieden und sorgte für eine Auseinandersetzung auf der Bank, in die schliesslich auch Präsident Ancillo Canepa verwickelt wurde. Letzten Endes siegten die glanzlosen Zürcher aber trotzdem sicher mit 2:0. Die Tore erzielten Mounir Chouiar (21.) und Fernand Goure (38.) vor der Pause.

Regensdorf – GC 0:9

Deutlich überzeugender trat der 2. Zürcher Super-Ligist auf. GC liess im nahen Regensdorf von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Nach 39 Minuten hiess es unter anderem dank einem lupenreinen Hattrick von Pascal Schürpf bereits 6:0. Nach der Pause vollendete auch noch Awer Mabil seinen Hattrick und Eigengewächs Tim Meyer sorgte mit einem Doppelpack für den 9:0-Schlussstand. Mabil war dabei der Mann des Spiels, denn neben seinen 3 Toren gelangen dem Australier auch noch 5 Assists.

Signal FC Bernex-Confignon – Servette FC 1:7

Servette hat sich vom Ausscheiden in der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag scheinbar gut erholt. Beim Genfer Kantonsduell in Bernex eröffnete Neuzugang Usman Simbakoli das Skore für den Oberklassigen in der 18. Minute. Bis zur Pause erhöhten die «Grenats» auf 4:0. In der 56. Minute sorgte Mikael Barriviera mit dem 1:5 schliesslich dafür, dass auch die Heimfans einen Ehrentreffer bejubeln konnten. Nach 90 Minuten hiess es letztlich 7:1 für den grossen Favoriten, bei dem Julian von Moos mit 3 Toren als Einziger mehrfach einnetzte.

Champel – Lausanne-Sport 0:7

Auch Lausanne-Sport gastierte in der 1. Cup-Runde in Genf. Beim Quartierverein Champel aus der 2. Liga taten sich die Waadtländer zu Beginn zwar schwer, nach dem 2:0 kurz vor der Pause war der Bann jedoch gebrochen. Nach dem Seitenwechsel liess das Team von Ludovic Magnin die Muskeln spielen und zeigte beim 7:0 den Klassenunterschied deutlich auf. Alvyn Sanches traf dabei als einziger Akteur doppelt.

Brühl St. Gallen – Lugano 1:7

Früh geschockt wurde derweil der einzige Tessiner Super-League-Vertreter Die «Bianconeri» gerieten im Paul-Grüninger-Stadion in St. Gallen schon in der 5. Minute in Rückstand. Mergim Bajrami sorgte beim Promotion-League-Klub für grossen Jubel. Diesen liessen die Tessiner aber schnell wieder verstummen. Kacper Przybylko glich nur 2 Zeigerumdrehungen später wieder aus und sorgte in der 10. Minute vom Punkt bereits für das 2:1. In der Folge kannte das Team von Mattia Croci-Torti keine Probleme mehr und siegte am Schluss – nach einem 3. Treffer von Przybylko – mit 7:1.

Malcantone – St. Gallen 0:4

Auch in der letzten Erstrunden-Partie setzte sich der grosse Favorit problemlos durch. Mihailo Stevanovic (15.), Lukas Görtler (35.) und Jovan Milosevic (37.) stellten die Weichen im Tessin früh auf Sieg. Im Anschluss schalteten die Espen in den Verwaltungsmodus. Zwar kamen sie auch nach dem Seitenwechsel zu zahlreichen Chancen, die Tessiner wehrten sich aber nach Kräften. Für den Schlusspunkt sorgte schliesslich Willem Geubbels in der 90. Minute vom Punkt.