YB verhindert in Vevey eine Verlängerung nach einem vergebenen 2:0-Polster erst kurz vor Schluss.

Der FC St. Gallen zieht dank einem 3:1 bei Paradiso trotz frühem Gegentor und durchschnittlicher Leistung in die nächste Runde ein.

Auch Lugano bekundet zunächst Mühe bei Rapperswil-Jona, siegt am Ende aber ebenfalls mit 3:1.

Lausanne-Sport setzt sich beim Zweitligisten Aemme derweil souverän mit 4:0 durch.

Vevey-Sports (PL) – YB 2:4

Der Meister aus Bern, der in der Meisterschaft nach 6 Partien noch ohne Sieg dasteht, kam in der 2. Cup-Runde am Genfersee gehörig ins Zittern. Das Team von Patrick Rahmen kam dank einem Doppelschlag von Alan Virginius und Cedric Itten nach einer halben Stunde zu einer scheinbar komfortablen 2:0-Führung. Der Aussenseiter steckte aber nicht auf und glich die Partie nach dem Seitenwechsel dank einem Doppelpack von Ilyes Chaibi tatsächlich nochmals aus. YB konnte allerdings noch in der regulären Spielzeit reagieren. Darian Males (83.) und Meschack Elia (90.+3) verhinderten den nächsten Rückschlag für den Tabellenletzten der Super League.

Paradiso (PL) – St. Gallen 1:3

Lediglich 5 Minuten dauerte es in Paradiso, bis sich der haushoch favorisierte Super-Ligist aus St. Gallen vom Underdog aus Paradiso übertölpeln liess. Nach einem Freistoss aus der eigenen Hälfte tauchte Evan Rossier vom Promotion-League-Klub plötzlich alleine vor Lawrence Ati Zigi auf und sorgte für frühen Jubel auf den vollen Rängen im luganesischen Vorort. Albert Vallci traf eine Viertelstunde später aus spitzem Winkel zwar zum Ausgleich. Die Gäste taten sich aber lange sehr schwer und erspielten sich kaum Chancen. Nach dem Seitenwechsel waren es schliesslich Christian Witzig und Kevin Csoboth, die den wenig überzeugenden Sieg des Super-Ligisten sicherstellten.

Rapperswil-Jona (PL) – Lugano 1:3

Auch der zweite Schweizer Vertreter in der Conference League hatte in der 2. Runde des Schweizer Cups zu kämpfen. Promotion-League-Leader Rapperswil-Jona schnupperte in der torlosen 1. Halbzeit an der Überraschung und kam zu den besseren Chancen. Mattia Croci-Tortis Pausenansprache fruchtete dann aber. Nach dem Seitenwechsel drehten die «Bianconeri» mächtig auf und führten durch Milton Valenzuela, Daniel Dos Santos und Mattia Bottani die Entscheidung herbei. Merlin Hadzi gelang in der Schlussphase immerhin noch der Ehrentreffer für den Unterklassigen.

Aemme (2.) – Lausanne-Sport 0:4

Auf dem Tannschachen in Zollbrück schwand die Hoffnung auf eine Überraschung hingegen bereits früh. Nach 5 Minuten brachte Leihspieler Teddy Okou Lausanne in Führung. In der Folge hielt sich der sechstklassige Verein aus dem Emmental zwar lange wacker. Nach dem 2:0 durch Karim Sow nach gut einer Stunde war der Widerstand aber gebrochen. Okou und Sow netzten beide noch ein zweites Mal ein und sorgten für letztlich klare Verhältnisse.