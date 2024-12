Per E-Mail teilen

Der FC St. Gallen verliert im Cup-Achtelfinal gegen die unterklassige AC Bellinzona mit 0:1 und scheidet aus.

Caleb Chukwuemeka erzielt das entscheidende Tor in der 55. Minute nach einem Konter.

Lausanne eliminiert im Super-League-Duell Winterthur, Aarau scheitert an Ètoile Carouge.

In der Super League kommt der FC St. Gallen nach einem geglückten Saisonstart schon länger nicht auf Touren. Statt Moral zu tanken, ist den Ostschweizern nun das Saisonziel Cup bereits im Achtelfinal abhanden gekommen. Ein dürftiger Auftritt im Tessin resultierte mit einer nicht unverdienten 0:1-Niederlage gegen Bellinzona. Wie schon im Vorjahr – damals verlor man in der 2. Runde gegen Delémont – scheiterten die «Espen» damit im Cup an einem Unterklassigen.

Die entscheidende Szene im Stadio Comunale spielte sich in der 55. Minute ab. Nachdem Christian Witzig im Bellinzona-Strafraum aufgelaufen war, schalteten die Tessiner schnell um. Mit einem perfekten Pass aus dem Mittelkreis hebelte Rilind Nivokazi die verbliebene St. Gallen-Abwehr aus. Caleb Chukwuemeka zog alleine auf Torhüter Lawrence Ati Zigi los und bezwang diesen mit einem gefühlvollen Schlenzer.

Witzig hat Ausgleich auf dem Fuss

St. Gallen gelang fast die unmittelbare Reaktion. Nur drei Minuten nach dem Gegentreffer belohnte Witzig eine Einzelleistung beinahe mit dem Ausgleich. Doch der Schuss des 23-Jährigen schrammte knapp am rechten Aussenfosten vorbei.

Mit einem Dreifachwechsel versuchte Enrico Maassen kurz darauf neue Impulse von der Bank zu bringen. Wer nun aber einen Sturmlauf der St. Galler erwartete, wurde enttäuscht. Gegen Bellinzona, das in der Challenge League kaum ein Bein vors andere bringt und seit acht Spielen auf einen Sieg wartet, fand der FCSG kaum ein Mittel.

Erstmals seit 17 Jahren im Viertelfinal

So war Bellinzona näher an einem zweiten Treffer. In der 70. Minute tauchte plötzlich der stets gefährliche Nivokazi alleine vor Zigi auf, dieses Mal behielt der St. Gallen-Schlussmann allerdings die Oberhand. Aufgrund einer kompakten Teamleistung rächte sich die vergebene Topchance nicht.

Bellinzonas Vorstoss in den Viertelfinal ist schon fast historischer Natur. Zuletzt zogen die Tessiner in der Saison 2007/08 in die Runde der letzten Acht ein. Damals endete die Reise erst im Final gegen Basel (1:4).

Schweizer Cup