Servette muss sich in der 2. Runde des Schweizer Cups sensationell Schaffhausen 1:2 geschlagen geben.

Der Challenge-Ligist hält gegen den Titelverteidiger gut mit, und erzielt nach einer strengen gelb-roten Karte gegen Genfs Torschützen Jérémy Guillemenot in der 84. Minute den Siegtreffer.

Damit ist der Führende der Super League nur noch in einem Wettbewerb vertreten.

Für Servette ist der Traum von der Titelverteidigung im Schweizer Cup schon in der 2. Runde geplatzt. Anderthalb Eigentore, ein strenger Platzverweis, Pech im Abschluss, der entscheidende Gegentreffer in der 84. Minute - für das Team von Thomas Häberli lief beim 1:2 in Schaffhausen schief, was nur schieflaufen konnte. Doch der Reihe nach.

In einer ausgeglichenen Startphase erzielte Jérémy Guillemenot (11.) die Führung für den Favoriten. Dem Treffer war dabei ein harter Zweikampf von Alexis Antunes vorausgegangen. Servette verwaltete die Führung genügsam. Nach der Pause dann wurde das Geschehen innert 12 Minuten komplett auf den Kopf gestellt. Mittendrin die beiden Unglücksraben Guillemenot und Yoan Severin:

48. Minute: Goalie Joel Mall lenkt eine scharfe Hereingabe von Gabriele de Donno ans Bein von Severin, von wo aus der Ball ins Netz kullert.

Pechvogel Severin steigt nach einem Eckball am höchsten, sieht seinen Kopfball aber durch eine Glanzparade von Schaffhausens Gianni de Nitti pariert. 60. Minute: Schiedsrichter Anojen Kanagasingam zeigt Guillemenot nach einer angeblichen Schwalbe Gelb-Rot. Ein harter Entscheid. Jedoch muss bemerkt werden, dass der Genfer Angreifer wenige Minuten zuvor mit einer Schwalbe straflos davongekommen ist und regelmässig dazu neigt, die Bodenhaftung leicht zu verlieren.

In der Folge hatten beide Mannschaften Chancen auf den Siegtreffer. Marc Giger sorgte 5 Minuten vor dem Ende per Kopf für das umjubelte 2:1 des Underdogs und damit für die grosse, aber nicht unverdiente Überraschung. Auch sein Kopfball wurde von einem Servettien – Captain Steve Rouiller – unhaltbar per Kopf abgelenkt.

00:51 Video Severin trifft ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 01:32 Video Guillemenot wird des Feldes verwiesen Aus Sport-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden. 00:30 Video Giger steigt hoch, Rouiller lenkt den Kopfball wohl ins eigene Tor ab Aus Sport-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Damit ist der Titelverteidiger aus dem Cup ausgeschieden. Auch in der Conference League verpassten die Calvinstädter die Teilnahme am Hauptwettbewerb. Somit gilt die totale Konzentration der Super League. Dort gastiert Servette am Samstag anlässlich der 7. Runde bei GC.