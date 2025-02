YB schlägt den FC Zürich auswärts mit 3:2 und zieht in den Halbfinal des Schweizer Cups ein.

Die Berner machen im Letzigrund zweimal einen Rückstand wett.

FCZ-Spieler Rodrigo Conceiçao sieht nach 35 Minuten die rote Karte – ein harter Entscheid.

Im Halbfinal trifft YB auswärts auf Biel, Basel empfängt Lausanne.

Nach gut einer halben Stunde spielte sich im Letzigrund eine Szene ab, die noch für viel Gesprächsstoff sorgen wird. Und entscheidenden Anteil daran hatte, dass sich YB beim FCZ mit 3:2 durchsetzen und für die Halbfinals des Schweizer Cups qualifizieren konnte.

Was war passiert? Nur wenige Minuten nach dem umjubelten Führungstreffer der Zürcher durch Steven Zuber kam Filip Ugrinic im Laufduell mit Rodrigo Conceiçao und einem leichten Zupfer am Trikot unmittelbar vor dem Strafraum zu Fall.

Schiedsrichter Urs Schnyder liess zunächst Vorteil laufen, pfiff dann aber ab und entschied auf Foul. Danach schaltete sich der VAR ein – Schnyder wurde an die Seitenlinie zitiert und schaute sich die Szene noch einmal an. Mit gravierenden Folgen für den FCZ: Conceiçao wurde wegen einer Notbremse mit der roten Karte des Feldes verwiesen – ein umstrittener Entscheid.

Mit einem Mann mehr drückte YB sofort auf den Ausgleich. Zunächst vergab Joël Monteiro das sichere 1:1, in der 45. Minute machte es Ugrinic besser. Der 26-Jährige musste nach Vorlage von Monteiro nur noch einschieben.

Wer nach der Pause dachte, dass YB das Spiel nun komplett an sich reissen würde, sah sich getäuscht. Zwar starteten die Berner mit viel Tempo, doch es war der FCZ, der wieder zuerst jubelte. Nach einem Eckball traf Mariano Gomez per Kopf in Unterzahl zum 2:1 (51. Minute).

Athekame und Colley schiessen YB zum Sieg

Doch wiederum fiel die YB-Antwort heftig aus: 4 Minuten später scheiterte Loris Benito an Yanick Brecher im FCZ-Tor, doch in der 59. Minute lag der Ball erneut im Netz. Zachary Athekame vollendete wuchtig zum 2:2 nach einer wiederum schönen Vorarbeit von Monteiro.

Eine Zeigerumdrehung später hätte Ebrima Colley YB in Führung bringen müssen, doch er scheiterte am stark reagierenden Brecher. Wenig später machte es der Gambier besser. Cedric Itten, wie Colley in der 2. Halbzeit eingewechselt, setzte sich stark durch und passte auf Colley, der dieses Mal leichtes Spiel hatte vor Brecher und zum entscheidenden 3:2 traf.

FCZ beweist Moral

Das Heimteam gab sich trotz Unterzahl in der Folge nicht geschlagen und bewies viel Moral. YB agierte mit der Führung im Rücken passiv – teilweise fast zu passiv. Die Zürcher erspielten sich weitere gute Chancen, zum Ausgleich sollte es aber nicht mehr reichen. Und so konnte YB am Ende doch noch über den Halbfinal-Einzug jubeln. In einer Partie, die äusserst unterhaltsam war – und auch im Nachgang mit Bestimmtheit noch für einige Diskussionen sorgen wird.

Berner Derby im Halbfinal

Im Kampf um den Finaleinzug wird es zu Derby kommen: YB tritt auswärts beim FC Biel aus der Promotion League an. In anderen Halbfinal empfängt der FC Basel zuhause Lausanne-Sport. Die Partien werden am 26. und 27. April ausgetragen. Der Final findet am 1. Juni im Wankdorf statt.

