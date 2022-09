Legende: Greift erst im neuen Jahr wieder ins Cup-Geschehen ein Basel-Trainer Alex Frei. Keystone/ENNIO LEANZA

Zwei Achtelfinals finden erst im 2023 statt

Zwei Achtelfinals im Schweizer Cup finden wie erwartet erst im kommenden Jahr statt. Weil in der Super League die Partie Luzern gegen Basel am 9. November nachgeholt werden muss, wird der FC Luzern im Cup erst am 31. Januar auswärts gegen den FC Thun antreten. Basel spielt einen Tag später bei den Grasshoppers. Die weiteren Cup-Achtelfinals finden wie vorgesehen in der zweiten November-Woche statt. Rotkreuz – Schaffhausen und Arbedo-Castione – St. Gallen spielen am 8. November, Wil – Sion, Lausanne-Sport – Young Boys, Wohlen – Servette und Lugano – Winterthur sind auf den 9. November angesetzt.

Schmidt verlängert in St. Gallen

Der FC St. Gallen kann weitere drei Jahre mit dem Aussenverteidiger Isaac Schmidt planen. Der 22-jährige Waadtländer wechselte 2021 von Lausanne in die Ostschweiz und verlängerte nun den Ende Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2026.