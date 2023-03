Legende: Duellieren sie sich auch im Halbfinal? YBs Cheikh Niasse und Basels Dan Ndoye. key/Peter Klaunzer

Daten der Cup-Halbfinals fixiert

Das Topspiel in den Cup-Halbfinals zwischen dem 13-fachen Cupsieger FC Basel und Super-League-Leader YB findet am Dienstag, 4. April, um 20:15 Uhr im St. Jakob-Park statt. Am 5. April, ebenfalls um 20:15 Uhr, wird die Partie zwischen Servette und Titelverteidiger Lugano angepfiffen. SRF überträgt beide Spiele live. Der 98. Schweizer Cupfinal wird am 4. Juni um 14:00 Uhr im Berner Wankdorf-Stadion stattfinden.



Schliessen 06:11 Video So kam der FCB weiter Aus Sport-Clip vom 01.03.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 11 Sekunden. 04:43 Video So kam YB weiter Aus Sport-Clip vom 28.02.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 43 Sekunden. 02:59 Video So kam Servette weiter Aus Sport-Clip vom 02.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden. 04:15 Video So kam Lugano weiter Aus Sport-Clip vom 01.03.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 15 Sekunden.

Bottani mit Muskelverletzung

Mattia Bottani fällt mindestens drei Wochen aus. Der Stürmer des FC Lugano hat sich am vergangenen Mittwoch im Cupspiel gegen Sion (3:0) eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen. In zwei Wochen sollen weitere Untersuchungen zeigen, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist. Damit verpasst der 31-Jährige die drei Heimspiele gegen Zürich, Servette und Sion.