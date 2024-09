GC setzt sich in den Cup-Sechzehntelfinals bei Challenge-League-Leader Thun 2:0 durch.

Sion hält sich beim 2:0 gegen YF Juventus aus der Promotion League ebenfalls schadlos.

Yverdon gerät in Emmen früh in Rücklage, dreht die Partie dann aber noch.

Thun – GC 0:2

Keine Revanche für die verlorene Barrage der vergangenen Saison: Thun musste sich GC auch im Cup-Sechzehntelfinal beugen. Die Berner Oberländer waren der erwartet hartnäckige Gegner auf Augenhöhe, agierten aber vor dem gegnerischen Tor zu wenig abgeklärt. So vergaben Tresor Samba aus kurzer Distanz und Leonardo Bertone nur Sekunden später eine Doppelchance zur frühen Führung (4./5.).

Besser machte es Sonny Kittel für die Gäste. Der Deutsche traf bei seinem Debüt für GC in der 34. Minute nach einer hohe Flanke des Schweden Noah Persson mittels Volley sehenswert zum 1:0. Und während Thun weiter im Abschluss sündigte, machte Nikolas Muci in der 83. Minute mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze den Deckel drauf.

YF Juventus (PL) – Sion 0:2

Die Zürcher von YF Juventus hielten zu Beginn gut mit Sion mit, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Die Gäste münzten ihre zunehmende Überlegenheit in der 27. Minute in die Führung um. Théo Bouchlarhem schloss eine weite Vorlage von Dejan Djokic kaltblütig zur Führung ab.

Sion kontrollierte danach die Partie über weite Strecken und kam nach 56 Minuten durch Kevin Bua mittels Penalty zum 2:0. Patrick Muff hatte Torschütze Bouchlarhem zu Fall gebracht. YF-Keeper Novem Baumann sorgte danach mit diversen starken Paraden dafür, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

Emmen (2.i.) – Yverdon 1:2

Marc Koch lancierte die Party in Emmen früh. Bereits in der 3. Minute traf der rechte Aussenläufer nach einem Eckball per Kopf aus kurzer Distanz. Die Freude des Aussenseiters währte aber nicht lange. In der 10. Minute kamen die Gäste durch Mitchy Ntelo zum Ausgleich, ehe Hugo Komano die Partie noch vor der Pause drehte (36.).

Auf dem tiefen und zunehmend schlechter bespielbaren Platz tat Yverdon in der Folge nur noch das Nötigste und beschränkte sich darauf, das Resultate zu verwalten. So blieb der Underdog aus Emmen stets in Reichweite einer Überraschung und wäre in der Nachspielzeit tatsächlich noch beinahe zum Ausgleich gekommen. Doch Koch setzte erneut nach einem Eckball seinen Kopfball knapp am Tor vorbei.

Weitere Sechzehntelfinals am Freitag:

Monthey (1.) – Etoile Carouge 0:2

Besa St. Gallen (2.) – Biel (PL)