Der FC Aarau setzt sich im Achtelfinal des Schweizer Cups zuhause mit 4:2 nach Verlängerung gegen den FC Sion durch.

Bei beiden Teams fliegt ein Spieler vom Platz.

Giger und Stojilkovic sorgen mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.

Im Schneetreiben auf dem Brügglifeld kannte der Jubel des FC Aarau nach dem Schlusspfiff keine Grenzen. Der Challenge-League-Klub steht dank einem 4:2-Sieg nach Verlängerung gegen den FC Sion im Viertelfinal des Schweizer Cups.

Die Entscheidung führten die Gastgeber mit einem Doppelschlag herbei. In der 113. Minute traf Raoul Giger im Nachsetzen zum 3:2. Nur wenig später machte Filip Stojilkovic mit einer Kopie von Gigers Tor alles klar.

Aarau gibt Partie in Überzahl aus der Hand

Der Sieg der Aarauer war der Lohn für eine kämpferisch starke Leistung. Die Gastgeber gingen in der 12. Minute durch Donat Rrudhani in Führung. Ab der 41. Minute und einer roten Karte gegen Sions Jan Bamert (Notbremse) konnten sie zudem in Überzahl spielen.

Die Walliser schlugen aber in Unterzahl zurück. Anto Grgic gelang nach etwas mehr als einer Stunde per Penalty der Ausgleich. Als Guillaume Hoarau in der 83. Minute per Kopf zum 2:1 für den Super-League-Klub traf, schien die Wende perfekt zu sein. Liridon Balaj hatte da aber etwas dagegen. Mit einem Traumtor rettete er den FCA in die Verlängerung.

Dort machte Balaj dann eine weniger glückliche Figur. In der 103. Minute flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Dieser Rückschlag brachte die Aarauer aber nicht aus dem Konzept. Dank Giger und Stojilkovic machten sie die Überraschung perfekt.

Unübersichtlicher Spielplan

Von den übrigen Achtelfinals sind erst 3 Partien bereits geplant. Am nächsten Mittwoch empfängt der FC Winterthur den FC Basel. Am 24. Februar kommt es zum Duell zwischen GC und Lausanne. Für den 10. März ist das Spiel zwischen Chiasso und Luzern angesetzt. Bei 4 Begegnungen fehlen die Termine noch.