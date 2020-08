3:1 gegen Sion: YB müht sich in den Cupfinal

Siegtor in der 90. Minute

Die Young Boys zwingen Sion spät in die Knie und stehen dank einem 3:1-Sieg im Cupfinal.

Der goldene Treffer von Joker Christopher Martins fällt erst in der 90. Minute.

Sion agiert nach einer gelb-roten Karte gegen Christian Zock 50 Minuten in Unterzahl.

Im Endspiel vom 30. August trifft YB auf Basel oder Winterthur (Spiel am 25. August).

Die Young Boys brauchten im Cup-Halbfinal gegen Sion eine Menge Geduld und am Schluss auch ihr mittlerweile gewonnenes Selbstverständnis, knappe Spiele für sich zu entscheiden.

Obwohl Sion seit der 39. Minute nur noch zu zehnt agierte – Christian Zock sah nach einem harten Foul Gelb-Rot – fiel der Siegtreffer von Christopher Martins erst in der 90. Minute.

Nach einem Eckball von Marvin Spielmann lenkte Martins am ersten Pfosten entscheidend ab. Der YB-Jubel fiel gross aus. Youngster Felix Mambimbi besorgte in der Nachspielzeit das 3:1, nachdem er mit 3 anderen YB-Akteuren alleine auf Sion-Goalie Kevin Fickentscher zugelaufen war. Jean-Pierre Nsame war für das erste YB-Tor besorgt (72.).

Sion darf lange hoffen

Dabei hatte Sion gezeigt, dass es nach 15 Niederlagen gegen YB in Serie gewillt war, kein 16. Mal in Folge als Verlierer vom Platz zu gehen. Roberts Uldrikis war es, der Sion zwischenzeitlich die Hoffnung zurückbrachte.

In der 79. Minute schoss er entgegen allen Erwartungen den 1:1-Ausgleich. Wobei «schiessen» wohl der falsche Ausdruck ist. Vielmehr war es ein Ablenker mit dem Knie und dem Schienbein, der Sion zurück in die Spur brachte. Sion kam trotz Unterzahl zurück ins Spiel und durfte vom Endspiel träumen.

Doch Martins machte letztendlich die Walliser Hoffnungen zunichte. So wird YB am 30. August auf den Sieger der Partie zwischen Basel und Winterthur treffen. Der Finalgegner wird erst am 25. August ermittelt.