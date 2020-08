Der SFV hat am Dienstag die Daten der noch ausstehenden Cup-Begegnungen bekanntgegeben. Die Halbfinals steigen am 9. und 25. August.

Cupfinal findet am 30. August in Bern statt

Legende: Wer holt sich 2020 die Cup-Trophäe? Freshfocus

Nun ist bekannt, wann der Cupsieger 2020 gekürt wird. Das Endspiel steigt am 30. August in Bern – gerade einmal 12 Tage vor dem Beginn der neuen Super-League-Saison (11. September).

Über 2 Wochen zwischen den beiden Halbfinals

Der erste Halbfinal findet bereits am kommenden Sonntag, dem 9. August, statt. In diesem treffen die beiden Sieger aus den Duellen Luzern - YB und Rapperswil-Jona - Sion aufeinander.

Der FC Basel, der als einziges Team bereits das Halbfinal-Ticket gelöst hat, soll seinen Halbfinal erst am 25. August bestreiten. Gegner wird entweder der FC Winterthur oder Bavois sein. Der grosse Zeitabstand zwischen den beiden Cup-Halbfinals rührt von der Tätigkeit des FCB in der Europa League her. Die neuen Daten würden für Planungssicherheit für alle Beteiligten sorgen, heisst es in der Mitteilung des SFV.

Neuzugänge nicht spielberechtigt

Zudem weist der SFV darauf hin, dass neuverpflichtete Spieler, die im Hinblick auf die kommende Saison transferiert werden, in den verbleibenden Cup-Partien nicht einsatzberechtigt sind.