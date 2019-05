Der Cupfinal vom Sonntag, 19. Mai, zwischen dem FC Basel und Thun im Stade de Suisse in Bern wird von Fedayi San geleitet. Er wird von Stéphane de Almeida und Carmine Sangiovanni assistiert, 4. Offizieller ist Urs Schnyder. Dies schreibt der Schweizer Fussballverband in einer Mitteilung.

Legende: Leitet zum ersten Mal den Cupfinal Fedayi San. Freshfocus

Der 36-jährige Aargauer begann seine Laufbahn als Schiedsrichter im Jahr 2000. Seine erste Partie in der höchsten Schweizer Spielklasse leitete der gelernte Haushaltstechnik-Planer am 4. Dezember 2011, als er bei Grasshoppers gegen Thun (1:0) kurzfristig für den erkrankten Cyrill Zimmermann einsprang.

San hat internationale Erfahrung

In der aktuellen Saison leitete er bisher 33 Spiele, davon 17 in der Super League und 5 in der Challenge League. Einsätze hatte er unter anderem auch in der UEFA Nations League (Armenien gegen Gibraltar) sowie in Griechenland beim Spitzenspiel Olympiakos gegen PAOK Saloniki.