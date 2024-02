Der FC Basel ist bereits der 4. Klub für Kevin Rüegg in der Schweiz – mit allen 3 vorher holte er den Cupsieg. Der FCB hofft vor dem Viertelfinal auf den gleichen Effekt.

Legende: Hat mit 25 Jahren schon 3 Cupsiege in der Tasche Kevin Rüegg. Keystone/Jean-Christophe Bott

Kevin Rüegg hat man im Schweizer Cup gerne in seinem Team. Der 25-jährige Abwehrspieler holte in seiner Karriere bereits 3 Mal den Titel, und das mit 3 verschiedenen Klubs. 2018 triumphierte er mit Jugendverein FCZ, 2022 jubelte er mit Lugano und erst letzte Saison stemmte Rüegg die Trophäe mit YB in den Himmel.

Nun hat der Zürcher, der seit 2 Jahren praktisch konstant von Hellas Verona in die Super League ausgeliehen ist, bereits wieder einen neuen Verein und will mit Basel die nächste Cup-Geschichte schreiben. Am Mittwoch kommt es im Viertelfinal zum Duell gegen Ex-Klub Lugano.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Cup-Viertelfinal zwischen dem FC Basel und dem FC Lugano sehen Sie am Dienstag ab 20:30 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App.

Zuletzt spielte Rüegg in Basel zwar keine grosse Rolle, auf seine Cup-Erfahrung wird man trotzdem gerne zählen. Der letzte FCB-Titel ist schon 5 Jahre her, in der Super League hat man derzeit bekanntlich auch andere Probleme als das Meisterrennen.

Gegen Lugano ist ein ausgeglichenes Duell zu erwarten, bei beiden Teams wechselten sich Siege und Niederlagen zuletzt ab und von den Direktduellen konnten beide je eins für sich entscheiden.

Die 3 Cupsiege von Kevin Rüegg

Schliessen 09:48 Video 2023 mit den Young Boys Aus Sportpanorama vom 04.06.2023. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 48 Sekunden. 08:53 Video 2022 mit dem FC Lugano Aus Sport-Clip vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 53 Sekunden. 04:04 Video 2018 mit dem FC Zürich Aus Tagesschau vom 27.05.2018. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 4 Sekunden.