Im Cup-Halbfinal gegen Basel will der arg schwächelnde Titelverteidiger FCZ am Donnerstag Selbstvertrauen tanken.

Kränkelnder Magnin will keine Alibi-Massnahmen

Ludovic Magnin hat Heuschnupfen. Heiser und mit verstopfter Nase kämpft er in der Medienrunde am Tag vor dem Cup-Klassiker gegen den negativen Tenor an. Das Bild, das der Trainer abgibt, passt zum Zustand seines Klubs.

Mit 36 Toren stellt der FCZ inzwischen die zweitschlechteste Offensive der Super League.

In den letzten fünf Spielen erzielte Magnins Mannschaft nur noch ein Tor.

In der Rückrunde holte bislang einzig Stadtrivale GC (6) weniger Punkte als der FCZ (9).

Ich werde nicht mit Alibi-Massnahmen beginnen.

In der Misere bemüht sich Magnin, nicht ins Negative zu verfallen. «Meine Mannschaft arbeitet hervorragend. Die Leistungen im Training sind in keinster Weise zu bemängeln», schwärmt der 40-Jährige.

Vor dem 19. «Klassiker» FCZ-FCB im Schweizer Cup plant Magnin keine grossen Änderungen in seiner Vorgehensweise. «Für mich ist wichtig, dass meine Mannschaft mich spürt. Dass ich nicht mit Alibi-Massnahmen beginne. Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft – und ich glaube, das merkt sie auch.»

Jung oder alt? Gibt es nicht

«Das ist doch absoluter Quatsch», meint der ehemalige Aussenverteidiger derweil zum Vorwurf der mangelnden Routine im Team. «Ich habe immer gesagt, für mich gibt es keine Jungen oder Alten. Uns ist bewusst, dass wir ein gewisses Risiko eingehen mit einer jüngeren Mannschaft. Aber ich habe auch Spieler im Kader, die fähig sind, die nötige Ruhe reinzubringen.»

Zum Abschluss zeigt Magnin seine pathetische Seite: «Es ist an uns Älteren, den Jungen die nötige Geborgenheit zu geben, damit wir zusammen raus kommen und den Leuten zeigen können, dass wir das Herz am rechten Fleck haben.»

