Am Freitag empfängt Winterthur im Cup St. Gallen. 2012 lieferten sich die Teams ein packendes Viertelfinal-Duell.

Winterthurs gute Erinnerungen an Cup-Krimi 2012

Legende: Grenzenloser Jubel Die Winterthurer feiern den Treffer zum 1:2. Keystone

Der FC Winterthur ist durchzogen in die aktuelle Challenge-League-Saison gestartet. Nach 6 Runden haben die Zürcher je 2 Siege, Unentschieden und Niederlagen auf dem Konto. Negativer Höhepunkt war am 3. Spieltag die 0:6-Klatsche im Heimspiel gegen Lausanne.

Derzeit gilt der Fokus der Winterthurer aber nicht auf der Meisterschaft, sondern auf dem Cup. Dort empfangen sie am Freitag in der 2. Runde den FC St. Gallen auf der Schützenwiese.

2012: Schützenwiese wird zum Tollhaus

Mit den Ostschweizerin verbindet Winterthur gute Cup-Erinnerungen. 2012 kam es zum bisher einzigen Duell der beiden Klubs in diesem Wettbewerb. Die St. Galler, die in der Vorsaison aus der Super League abgestiegen waren, gingen als Favorit in die Partie.

Der Match auf der ausverkauften Schützenwiese wurde zu einem regelrechten Krimi:

St. Gallen geht dank einem Doppelschlag in der 17. und 19. Minute in Führung. Marco Mathys und Manuel Sutter bringen die Gäste vermeintlich auf die Siegerstrasse.

und bringen die Gäste vermeintlich auf die Siegerstrasse. Winterthur gelingt eine Reaktion. In der 26. Minute erzielt Luca Radice auf Zuspiel von Kristian Kuzmanovic den Anschlusstreffer.

Die St. Galler verteidigen den Vorsprung bis in die Schlussphase. In der 82. Minute rettet Patrick Bengondo Winterthur aber doch noch in die Verlängerung und verwandelt die Schützenwiese in ein Tollhaus.

Winterthur aber doch noch in die Verlängerung und verwandelt die Schützenwiese in ein Tollhaus. Nach einer torlosen Verlängerung sind im Penaltyschiessen alle 5 Winterthurer erfolgreich. Auf Seiten von St. Gallen scheitert Alberto Regazzoni und verhilft den Gastgebern damit zum Halbfinal-Einzug.

Der Lohn für den Sieg war ein Halbfinal-Duell vor heimischem Publikum gegen den FC Basel. Dort endete jedoch der Traum vom Cupfinal, der haushohe Favorit FCB setzte sich 2:1 durch.

