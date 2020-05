Aus hygienischen und Fairness-Gründen möchte der FC Bavois den Schweizer Cup in der nächsten Saison zu Ende spielen.

«Wollen so nicht spielen»

Legende: Kämpft noch um den Cup-Pokal mit Der FC Bavois steht im Viertelfinal. Keystone

Der FC Bavois beantragt, den diesjährigen Schweizer Cup um ein Jahr zu verschieben. Dies vermeldete die Zeitung La Région. Der Promotion-League-Klub würde im Viertelfinal auf den FC Winterthur treffen.

Absage der Promotion-League-Saison als Argument

«Wir werden dieses Spiel nicht spielen, solange die hygienische Situation so ungewiss bleibt», erklärte Klubpräsident Jean-Michel Viquerat. «Ich möchte kein Risiko für meine Spieler eingehen. Der Abbruch der Meisterschaft in der Promotion League verändert die Ausgangslage ebenfalls.»

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Meisterschaft in der Promotion League, wo auch Bavois spielt, abgebrochen wird. Gegner Winterthur hingegen spielt in der Challenge League, wo die Fortführung der Meisterschaft noch unklar ist.

Viquerat weiter: «Es gibt jetzt ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Ich möchte aber klarstellen, dass wir nicht Forfait geben. Wir wollen nur nicht unter diesen Bedingungen spielen.»