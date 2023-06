Trotz frühzeitig gesicherter Meisterschaft will man sich bei YB noch nicht ausruhen. Zuerst soll noch der Cupsieg her.

Am Pfingstmontag durften die Young Boys den Meisterpokal in die Höhe stemmen, lange feiern lag aber nicht drin. Denn bereits am Sonntag steht das nächste Saisonhighlight an: Der Cupfinal im Wankdorf gegen Lugano. Für den Meister die Chance, nach 1958 und 2020 zum 3. Mal in der Klubgeschichte das Double zu holen. Dementsprechend gut ist die Stimmung im Berner Lager.

Vor allem in der Rückrunde verteidigten sie aggressiv, beinahe mit Manndeckung. Das ist nicht sehr angenehm und da muss man andere Lösungen finden

«Da wir die Meisterschaft schon seit einiger Zeit auf sicher hatten, ist jetzt die Vorfreude auf den Cupfinal besonders gross. Wir wollen den Titel unbedingt holen», blickt Fabian Rieder voraus. Und auch Verteidiger-Kollege Cédric Zesiger will sein letztes Spiel bei YB (er wechselt nächste Saison zu Wolfsburg) erfolgreich gestalten: «Wir könnten unsere Saison krönen.»

02:05 Video Rieder: «Nach der Pokalübergabe haben wir nicht zu fest gefeiert» Aus Sport-Clip vom 02.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

YB zuletzt mit Mühe gegen Lugano

Mit Lugano wartet aber ein Gegner, mit dem man insbesondere in der Rückrunde so seine liebe Mühe hatte. Während YB die beiden Liga-Partien der ersten Saisonhälfte noch klar gewinnen konnte (4:0 und 4:1), gab es im Februar ein 1:1 und in der zweitletzten Runde der Super League eine 0:2-Niederlage.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Cupfinal können Sie am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf SRF zwei und hier im Livestream mit Ticker verfolgen.

Der Cupsieger des letzten Jahres weiss also, wie man den Meister bezwingt. Was macht die Tessiner so stark? «Lugano ist eine Mannschaft, die im Ballbesitz sehr beweglich ist. Vor allem in der Rückrunde verteidigten sie aggressiv, beinahe mit Manndeckung. Das ist nicht sehr angenehm und da muss man andere Lösungen finden», so YB-Trainer Raphael Wicky.

03:40 Video YB und die zuletzt eher mässige Cupfinal-Bilanz Aus Sport-Clip vom 03.06.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 40 Sekunden.

Wicky lässt Final-Statistik kalt

Auch ein Blick in die Geschichtsbücher dürfte den Bernern zu denken geben. Bei bisher 15 Cup-Finalteilnahmen ging YB 7 Mal als Sieger vom Platz. Bei vier Cupfinals seit der Jahrtausendwende konnten die Berner nur einmal (2020) den Titel holen. Von einer Cup-Schwäche will Wicky aber nichts wissen: «Das sind Statistiken aus den letzten Jahren. Für Medien und Fans mag das interessant sein, für mich als Trainer ist das irrelevant.»

Auch Zesiger lässt die jüngere Cup-Historie kalt, denn: «Den einzigen Cup-Final, den ich hier gespielt habe, haben wir gewonnen. Aber es ist klar, es braucht eine starke Leistung gegen Lugano. Wir müssen die Intensität hochhalten.»

03:19 Video Wicky: «Wird kein normales Heimspiel» Aus Sport-Clip vom 02.06.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 19 Sekunden.

Keine Party nach Pokalübergabe

Für Rieder spielt seiner Mannschaft in die Hände, dass nach der Pokalübergabe nicht zu fest gefeiert wurde: «Es war vor allem ein gemütlicher Abend.» Trainer Wicky erwartet derweil kein spielerisches Highlight: «Finalspiele sind meistens nicht die schönste Spiele. Oft herrschen in diesen Partien viel Anspannung und Nervosität, Taktik dominiert.»

Und auch ob der Bedeutung dieser Partie will sich der Walliser nicht verrückt machen lassen: «Cupsieg oder Final-Niederlage wird meine Arbeit hier nicht definieren. Wir haben so oder so eine fantastische Saison gespielt.» Und dennoch gibt sich Wicky kämpferisch: «Es ist klar, das ist ein Final, und den wollen wir gewinnen.»

01:46 Video Zesiger: «Werden nicht zu vielen Chancen kommen» Aus Sport-Clip vom 02.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.