Legende: Spielt nicht weiter für die Schweiz Nedim Bajrami. Freshfocus

Bajrami vollzieht Nationenwechsel

Die Schweiz verliert mit Nedim Bajrami eines ihrer grössten Talente. Der 22-Jährige hat sich kurz vor dem Beginn der U21-EM (24. März bis 6. Juni) für einen Nationenwechsel entschieden. Künftig wird Bajrami für sein Mutterland Albanien auflaufen. Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugend der Grasshoppers und war Teil diverser SFV-Nachwuchsauswahlen. Im Sommer 2019 wechselte Bajrami von GC nach Italien zu Empoli in die Serie B. Das Team aus der Toskana liegt aktuell auf einem Aufstiegsplatz.

FCZ zieht Option bei Verteidiger Aliti

Der FC Zürich zieht bei Fidan Aliti die Kaufoption und stattet den Verteidiger mit einem Vertrag bis 2023 aus. Der 27-Jährige stiess im Oktober vom schwedischen Klub Kalmar FF zu den Zürchern und kam seither in allen 21 Meisterschaftsspielen zum Einsatz. Aliti, welcher unter anderem für Sheriff Tiraspol, Slaven Belupo Koprivnica sowie den KF Skënderbeu spielte, gehört auch dem Kader der kosovarischen Nationalmannschaft an. Für das Nationalteam stand er bislang 29 Mal im Einsatz. Davor absolvierte Aliti auch 2 Spiele für die Nationalmannschaft Albaniens.

YB-Goalie Von Ballmoos verpasst Hinspiel gegen Ajax

David von Ballmoos wird YB am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Ajax fehlen. Der 26-Jährige hatte sich am Samstag in der Super League gegen Vaduz (1:1) nach einem Zusammenstoss mit Dejan Djokic eine Hirnerschütterung zugezogen. Gemäss einer Medienmitteilung der Berner befindet sich Von Ballmoos auf dem Weg der Besserung. Ein Einsatz in dieser Woche käme jedoch zu früh, weshalb er am Mittwoch nicht mit der Mannschaft nach Amsterdam reisen werde. Guillaume Faivre, Joschua Neuenschwander und Leandro Zbinden werden am Donnerstag das Goalie-Trio von YB bilden.

St. Gallen-Staad trennt sich von Trainerstaff

Der FC St. Gallen-Staad wird ab der kommenden Saison nicht mehr auf das Trainer-Duo Marco Zwyssig und Sandro Barile setzen. Wer das Team aus der Women's Super League fortan betreuen wird, haben die Ostschweizer noch nicht entschieden. Zwyssig stand dem Frauenteam seit der Saison 2019/20 vor.

Winterthur - Thun findet in Wil statt

Wegen des weiterhin unbespielbaren Rasens im Stadion Schützenwiese findet die Partie zwischen Winterthur und Absteiger Thun am Freitag in Wil statt. Die Swiss Football League (SFL) hat einen entsprechenden Antrag des FC Winterthur, das Spiel der 25. Runde der Challenge League ins Stadion Bergholz zu verlegen, gutgeheissen.