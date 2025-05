Legende: Zuletzt bei Basel engagiert Theo Karapetsas. KEYSTONE/Georgios Kefalas.

Karapetsas kehrt zu GC zurück

Theo Karapetsas wird ab Juni neuer Geschäftsführer Sport beim GC Frauenfussball. Der 34-jährige Zürcher verfügt über zweieinhalb Jahre Erfahrung als Leiter Frauenfussball beim FC Basel, wo er das Fanionteam in die nationale Spitze führte und im Nachwuchsbereich wichtige Professionalisierungsschritte initiierte. Karapetsas ist ein GC-Eigengewächs und absolvierte in der Saison 2008/09 drei Einsätze in der ersten Mannschaft. Nach insgesamt 13 Jahren bei GC kehrt er nun in einer Führungsrolle zum Frauenfussball zurück.