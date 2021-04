Legende: Orientiert sich beruflich neu Cyril Zimmermann, der Elite Referee Manager des Schweizerischen Fussballverbands. Keystone

Schiedsrichter-Manager Zimmermann tritt zurück

Abgang beim Schweizerischen Fussballverband: Cyril Zimmermann, der Elite Referee Manager (ERM) der Schweizer Spitzenschiedsrichter, hat sich entschieden, den SFV per Ende September 2021 nach gut 6 Jahren zu verlassen und sich beruflich neu zu orientieren. Die Stelle des Elite Referee Managers war per 1. Dezember 2017 geschaffen worden und war hauptverantwortlich bei der Einführung des Videoschiedsrichters (VAR) in der Schweiz.

Aarau übernimmt Stammgoalie Enzler definitiv

Der FC Aarau hat den Goalie Simon Enzler mit einem Vertrag über 2 Jahre ausgestattet. Der 23-jährige Zuger, der in dieser Saison leihweise bei den Aarauern spielt, wird damit definitiv vom FC Luzern übernommen. Enzler kam beim FCA in dieser Saison in sämtlichen 26 Challenge-League-Spielen über die volle Distanz zum Einsatz und blieb dabei sechsmal ohne Gegentor.