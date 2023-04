Legende: Soll Xamax vor dem Abstieg bewahren Uli Forte. KEYSTONE/DPA/Axel Heimken

Xamax verpflichtet Forte

Uli Forte hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der bald 49-jährige Zürcher übernimmt das abstiegsbedrohte Neuchâtel Xamax. Forte tritt die Nachfolge von Jeff Saibene an, der am Sonntag – einen Tag nach der 2:5-Niederlage gegen Aarau – den Rücktritt erklärt hat. Xamax liegt mit 11 Punkten Rückstand aufs neuntplatzierte Bellinzona am Tabellenende der Challenge League. Bleiben die Neuenburger auf dem letzten Platz, werden sie die Barrage bestreiten müssen. Auf diese Saison hin wechselte Forte zu Arminia Bielefeld in die 2. Bundesliga. Nach 4 Niederlagen zum Auftakt wurde er jedoch freigestellt. Zu den grössten Erfolgen Fortes zählen die Cupsiege 2013 mit GC und 2016 mit dem FC Zürich.