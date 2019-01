In nahezu stärkster Formation scheitern die Pariser im Ligacup-Viertelfinal zuhause am Ligue-1-Letzten Guingamp. Und: Weitere News.

Neymar brachte den PSG in der zweiten Halbzeit in Führung. Kurz zuvor hatte Guingamps Marcus Thuram einen Penalty verschossen. In den letzten 10 Minuten schafften die Aussenseiter jedoch die Wende – dank zwei weiteren Penaltys. Das 2:1-Siegestor in der 93. Minute erzielte Thuram, der damit seinen Patzer mehr als nur gutmachte.

Im Halbfinal-Hinspiel des englischen Ligacups schlug Titelverteidiger Manchester City den Drittligisten Burton Albion 9:0. Dies ist der höchste Halbfinal-Sieg in der Geschichte des Ligacups.

Bayern München holt wie erwartet Weltmeister Benjamin Pavard im Sommer vom VfB Stuttgart. Der Franzose erhält einen Vertrag über fünf Jahre und kostet dem Vernehmen nach die festgeschriebene Ablösesumme von 35 Millionen Euro.

Der 56-jährige Wynton Rufer hat in seiner Heimat Neuseeland einen Herzinfarkt überlebt und ist auf dem Weg der Besserung. Nach total 6 Saisons beim FCZ, Aarau und GC hatte sich der Stürmer ab 1989 bei Werder Bremen (174 Spiele/59 Tore) international einen Namen gemacht.